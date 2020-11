Aceite, já é Natal: as novidades do gênero no streaming

Querendo ou não, chegou aquele momento em que você vai às compras e tem o falso choque de se deparar com as prateleiras repletas de panetones e chocotones, mesmo tendo a consciência de que estamos entrando no último mês do ano.

Nos últimos anos, notei que o Natal virou uma data completamente 8 ou 80: ou você gosta ou você é o Grinch em pessoa e detesta o clima natalino. Se você se identifica com este último perfil citado, eu lamento, mas a coluna deste domingo não é para você, ok?

Inspirado pela família de uma querida amiga (também jornalista), que é tão fã da época que chega a montar a árvore e decoração em meados de outubro (!), separei as novidades natalinas mais interessantes que, você, simpatizante do dia 25 de dezembro, não vai querer perder nas próximas semanas.

Gostamos é de um bom e aconchegante clichê.

Dash & Lily (já disponível). Para quem acha um filme não o suficiente, a Netflix lançou uma nova série de Natal e acertou em cheio. O casal-símbolo do ditado ‘os opostos se atraem’ é o destaque da trama feita em episódios curtos, que vão trazer uma sensação de leveza. É o mínimo que todos nós precisamos neste final de ano, certo? A produção tem a mão de Nick Jonas, integrante dos Jonas Brothers, e a banda participa de um dos episódios.

Casa Pronta para o Natal (já disponível na Netflix). O designer de interiores Benjamin Bradley, conhecido como Sr. Natal, faz com que seus clientes sejam guiados a descobrir, ou redescobrir, o verdadeiro significado da data. Quer algo mais viciante do que uma série de reformas com clima natalino?

Mariah Carey’s Magical Christmas Special (4 de dezembro). Quando o assunto é Natal, Mariah Carey é a cantora Simone dos EUA. A dona do grande hit natalino All I Want For Christmas Is You, vai comandar um especial hypado na Apple TV+ com várias participações especiais, como Ariana Grande, Snoop Dogg, Jennifer Hudson, Tiffany Haddish e Billy Eichne.

A trilha sonora completa estará disponível no dia 4, mas apenas na Apple Music. O material chega aos outros serviços de streaming voltados à música no dia 11/12.

Happiest Season (25 de novembro). A crítica especializada já abraçou a comédia romântica LGBT natalina, escrita e produzida por Clea Duvall. Abby (interpretada por Kristen Stewart) e Harper (Mackenzie Davis) formam o casal protagonista da história.

Questões como a aceitação da família e reconhecer os próprios valores em situações extremas ditam o enredo do longa, que tem estreia marcada para 25 de novembro na plataforma Hulu.

O serviço de streaming americano costuma disponibilizar seus conteúdos no Brasil pela Amazon Prime Video e Apple TV+, mas nenhum anúncio oficial foi feito até o momento. Fique atento ou corra para o torrent.

Olaf’s Frozen Adventure (já disponível na Disney+). Não é bem uma novidade, mas, pela primeira vez, os brasileiros têm acesso ao especial de Natal do cativante personagem de Frozen.

Inclusive, aqui vai uma dica extra: digite “Christmas” – sim, o aplicativo da plataforma ainda está configurado em inglês – na aba de procura do recém-chegado serviço de streaming da Disney.

Garanto uma deliciosa imersão nostálgica por meio de títulos como Esqueceram de Mim (1,2 e 3), Meu Papai é Noel, Conto de Natal dos Muppets e As Novas Aventuras de Riquinho.