Um balzaquiano E.T.

Um dos maiores fenômenos de bilheteria da história do cinema completará amanhã três décadas. E.T. O Extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg, foi lançado nos EUA no dia 11 de junho de 1982, mas só chegou às telonas brasileiras no Natal daquele ano. Para celebrar a data, a Universal vai lançar em outubro o Blu-Ray do filme,