Virada Cultural ao vivo no streaming

Spcine Play transmite a Virada Cultural de São Paulo via Looke (na noite e madrugada dos dias 18 e 19 de maio).

A parceria entre a produtora-distribuidora de audiovisual com a plataforma de streaming nacional que mais usa conteúdo brasileiro se afina cada vez mais.

Além de promover exibições na Avenida Paulista, a Spcine transmite ao vivo através da Looke eventos da Virada pela primeira vez e para todo o Brasil.

Tudo pelo site www.spcineplay.com.br

Serão exibidas durante quatro horas, das 23h de sábado (18) às 3h do domingo (19), as atrações do palco Theatro Municipal.

Como o espetáculo Terreiro Urbano (companhia Treme Terra), inspirado na mitologia dos orixás.

O grande Lirinha com o Z’África Brasil são os convidados especiais, assim como Criolo, Flora Matos, Karol Conka e Danna Lisboa.

Apresentada pela atriz Ana Flávia Cavalcanti, a transmissão inclui encontro entre Drik Barbosa, As Bahias e a Cozinha Mineira, Luedi Luna e Linn da Quebrada.

O cinema estará em toda parte da cidade.

Na Paulista, clássicos da cinematografia brasileira serão exibidos no Vão Livre do MASP. A noitada começa sábado:

A Hora da Estrela, às 18h30

A Margem, às 20h45, com trilha sonora ao vivo interpretada por Kiko Dinucci e Cadu Tenório

A Hora e a Vez de Augusto Matraga, às 23h

São Paulo S/A, à 1h10, com trilha sonora ao vivo do grupo Bodes & Elefantes

O Beijo no Asfalto, às 3h15, na madrugada de domingo.

Na Praça Osvaldo Cruz, entre 19h e 6h, projeção de clipes de bandas.

As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, será exibido ao ar livre às 21h30 no Centro Cultural Fiesp.

Cemitério Maldito à meia-noite no Instituto Moreira Salles.

Tarantino estará nas salas do Circuito Spcine do Centro Cultural São Paulo.

A mostra Deuses e Monstros do Japão do Cine Phenomena rola no porão do CCSP. Serão 20 horas de filmes nipônicos com histórias de monstros, ficção científica.

No Spcine Olido, documentários de Frank Zappa, Nick Cave, Paco de Lucia e James Brown.