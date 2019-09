Vamos falar de democracia

Ela está sendo maltratada em toda parte. Resiste, apesar da surra diária.

Seus pilares (como independência dos poderes, liberdade de expressão, controle civil sobre as forças armada) estão danificados. Sem ela, o prédio desaba.

O Dia Internacional pela Democracia, criado pela ONU em 2007, chama as pessoas para uma conversa na rua, longe das redes sociais, sem as paixões da polarização.

Onde? Na Avenida Paulista, polo irradiador de protestos e manifestações.

Quando? No domingo, dia 15 de setembro, das 13h às 18h.

ONGs, ativistas, artistas e acadêmicos promovem conversas e debates sobre a atual conjuntura do país e a saúde da democracia.

O evento é realizado pelo Pacto pela Democracia, coalizão formada por mais de 120 organizações da sociedade civil, como: Gol de Letra, Ação Educativa, Frente Favela Brasil, Fundação Tide Setúbal, Idec, Iser, SOS Mata Atlântica, Oboré, WFF

“A iniciativa visa levar à Paulista Aberta – local de grande circulação e marcado pela diversidade de seus frequentadores – um espaço propício ao encontro e ao diálogo entre pessoas com identidades e visões diferentes e em que seja possível ultrapassar as barreiras ideológicas que costumam caracterizar as interações que acontecem por meio das mídias sociais.”

Saiba mais: www.diapelademocracia.org.br