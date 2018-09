Teatro adulto e infantil agora no streaming

Looke é uma plataforma de streaming com 13 mil títulos bem completa.

Tem de sucessos como Bruce Willis em Desejo de Matar, Deadpool 2, o brasileiro premiado, Aquarius, o indie Antes Que Eu Me Esqueça, ao programa Conversa com Bial.

E um grande repertório de cinema nacional.

Apresenta uma novidade que pode ser a salvação da lavoura para a classe teatral, que vê seu público trocar o teatro pelas quatro telas: oferece peças de teatro completas, com estrelas como Maria Padilha, Tonico Pereira, Maitê Proença, Adriane Galisteu, para adultos e crianças, que podem ser assistidas em casa.

Chamada de a Netflix brasileira (exibe também séries da Globo), a plataforma comemorou o Dia do Artista de Teatro (19 de agosto) oferecendo duas listas com diversas peças de teatro nacionais, completas.

Sem custo adicional para quem é assinante do Looke, está dentro do selo amarelo do Vídeo Club.

Especial Teatro traz 55 títulos que fazem parte do catálogo. Entre elas:

À Beira do Abismo me Cresceram Asas, com Clarisse Derzié Luz e Maitê Proença. Sem as máscaras habituais da juventude, Terezinha e Valdina, duas octogenárias que moram em uma casa para idosos, falam sobre qualquer assunto: sexo, diferenças entre homens e mulheres, abandono, o bom e o ruim.

Uma Mulher de Outro Mundo, com Adriane Galisteu, Dani Mustafci, Lúcia Veríssimo e Marcio De Luca. Com o intuito de colher dados para um novo livro, o famoso escritor Charles Condomine e sua segunda esposa, Ruth, fingindo interesse pelo sobrenatural, convidam uma conhecida médium, Madame Arcati, para jantar e realizar uma sessão espírita. Para surpresa do casal, a sensitiva traz à tona o espírito da primeira esposa de Charles, Elvira, e acaba criando um terrível problema.

A Escola do Escândalo com Bianca Comparato, Maria Padilha, e Tonico Pereira. Casado há apenas sete meses, o rabugento comendador Pedro Atiça vive trocando farpas com a esposa Rosália, que, habituada à pacatez do dia a dia no campo, agora se deslumbra com os prazeres da vida fútil na alta sociedade..

Biografia Não Autorizada, com Marcos Oliveira e Tiago Robert. Por meio de sua autobiografia, Modesto Valadares quer escancarar a sua revolta com os bastidores da televisão e se vingar de todos aqueles que o prejudicaram no decorrer da sua carreira.

Pressão Alta, com Raul Gazolla. O espetáculo retrata situações cotidianas de um ator, como as frustrações dos primeiros amores, as exigências, às vezes absurdas, do mercado de trabalho, a batalha contra os primeiros sinais do tempo, o esforço para se adaptar à tecnologia nossa de cada dia.

A lista Kids Teatro conta com 27 peças e faz parte do catálogo do Looke Kids. Como:

O Menino Teresa

Bichos do Brasil

Ciranda das Flores

Triangulina

As Aventuras de Bambolina

Cada Qual no Seu Barril

A Volta ao Mundo em 80 Dias

Cinderela Bela Magrela

O Menino que Mordeu Picasso

Merda!!!

Ou, desculpe criançada, Quebrem a Perna.