Soprano volta com filho de Gandolfini

Ele está de volta: a HBO anuncia para setembro de 2020 uma versão de Tony Soprano jovem.

No seu papel, o filho Michael Gandolfini, 20 anos de idade.

Família Soprano é a série que mudou o rumo da TV mundial, deu vida à TV a cabo, que virou paga, que virou streaming, levou a literatura para a dramaturgia, por conta da complexidade dos seus personagens.

A série de 1999 a 2007 de David Chase bateu recorde de audiência, causou furor nos EUA e elevou o anti-herói, ou “os homens difíceis”, ao protagonismo da teledramaturgia.

O filme The Many Saints of Newark, situado em 1967, vai retratar a juventude de Tony, antes de virar o grande chefão da máfia de News Jersey e, com isso, detonar uma síndrome de pânico, a paranoia de ser assassinado pela própria mãe e a decepção com a falta de ética dos novos parceiros mafiosos.

O mítico ator Gandolfini, que se entregava de corpo e alma, morreu em 2013. Curiosamente, seu filho nasceu exatamente quando a série começou a ser gravada.