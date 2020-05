Seinfeld sublime na Netlix

O stand-up do Seinfeld (Netflix) é das coisas mais engraçadas que vi na vida, fiquei horas gargalhando sozinho.

Não perca 23 HOURS DO KILL.

Tinha que dar stop e rever, tive ataques de risos, sozinho em casa.

As piadas do celular, a mania de fotos, o vício do iPhone, nojo por banheiro químico e o fazer 60 anos, em que você apende a dizer não, são maravilhosas.

Não faltou a gozação com os carteiros, como escoteiros com aqueles shorts constrangedores e o carro que para do lado errado. “Como dá pra renovar um negócio inventado em 1600 cujos pilares são lamber, andar e centavos?”

É o Michael Jordan do humor (aliás, ele aparece na série Last Dance).

Gravado no Beacon Theather da, claro, sua Nova York, tempero do seu humor, o show começa com o próprio, com 65 anos, atrasado, mergulhando de um helicóptero ao estilo 007 e dura 50 minutos.

É um ótimo esquenta. Em breve, a Netflix coloca no ar as temporadas de Seinfeld