Quem vazou?

O vazamento das conversas da Lava Jato tem efeito político imediato, como jurídico; o aconselhamento de um juiz a qualquer parte de uma ação é crime pelo Código Penal (artigo 254) e coloca suspeição sobre o julgamento. Até aí…

A quem interessa vazar?

A quem interessa chacoalhar a República, colocar em dúvida a isenção do “super-herói” Sérgio Moro, atacar sua honra e encerrar suas pretensões de ocupar uma cadeira do STF?

As conversas foram tiradas do aplicativo russo Telegram, que tem mensagens criptografadas ponta a ponta, mas pode ser sequestrado pela clonagem do chip da operadora, cartão SIM, de algum celular de grupos da Lava Jato (golpe do SIM SWAP): sequestram a senha do usuário temporariamente e baixam as conversas armazenadas por anos nas nuvens iCloud ou Google Drive.

É preciso de tempo e dinheiro para tamanha invasão.

Moro denunciou que alguém entrara por seis horas na semana passada no seu celular. Mas o site The Intercept afirma que já tinha os arquivos das conversas antes da invasão.

O juiz tem muitos inimigos, inclusive no próprio governo, já que é candidato forte a concorrer contra o chefe em 2022. Foram os russos, ligados a Eduardo Bolsonaro barra Steve Bannon?

Ele tem a chave da investigação de gente importante do governo, como a da relação entre Flávio Bolsonaro, o laranja Queiroz e as milícias.

Tem dossiês sobre as ligações entre metade do Congresso e doadores. E sobretudo o cofre do conteúdo das delações.

Uma ala contra seu pacote anticrime pede a sua cabeça.

Suspeita imediata: Lula e o PT. Têm uma rede high tec e militância de apoiadores hackers? Duvido.

Moro conseguiu um feito considerável: o de interferir numa eleição presidencial, vazando mesmo que ilegalmente escutas e trechos de delações pontuais.

Ala grande da Polícia Federal o detesta, por ter se colocado à frente dos holofotes de quem de fato se arriscava, perdia noites em claro, escutava conversas, vigiava, madrugava e investigava para um soldo mensal de R$ 11.983 (agente) a R$ 22.672 (delegado).

O Exército? Apenas o vice Hamilton Mourão e Augusto Heleno, da Segurança Institucional, condenaram o vazamento de forma protocolar.

Legalistas do Supremo o detestam.

Moro lembra John Edgar Hoover, o todo poderoso do FBI, que manteve refém, através de dossiês, escutas e arquivos, durante 48 anos, presidentes, políticos, líderes dos direitos civis e artistas e atravessou intocável oito presidências (Coolidge, Herbert Hoover, F.D. Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson e Nixon).

Moro, como Hoover, tornou-se mais poderoso que a própria República.

Tem muita gente incomodada com tamanho poder.