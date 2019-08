O futuro é estar conectado 24 horas por dia e ser “multitasking”, ou seja, fazer muitas coisas ao mesmo tempo?

Está por fora. O momento agora é o “slow movement”. Ou melhor, desacelerar.

Em toda parte, muitos criam um novo estilo de vida, valorizam as relações e a convivência, priorizam o presente com atenção plena e vêm desacelerando.

Conectar-se não é olhar para telas, mas ao redor. O lema é:

BOM, LIMPO E JUSTO

DEVAGAR, PEQUENO E LOCAL

Quer desacelerar? Seis dicas preparadas By Mi Prazeres

Cuide das relações importantes para você Perceba as suas escolhas de tempo Fale sobre o tempo da vida e das coisas Faça uma coisa de cada vez Fique mais tempo offline Faça pausas

“Desacelerar é conviver, contemplar, refletir, deixar fluir, cuidar, brincar, desfrutar. É o resgate do natural, do orgânico, do artesanal. É vida simples, consumo consciente, economia criativa, solidariedade. Não é preciso muito esforço para mapear, no dia-a-dia, a presença da velocidade como lógica que nos aprisiona em diversos setores da vida: trabalho, comida, cidades, mente e corpo, medicina, crianças, lazer, etc.”

É o que propõe o Desacelera SP, iniciativa idealizadora do Dia sem Pressa, o primeiro Festival da Cultura SLOW do Brasil, que rola dia 28 de setembro no Unibes Cultural (bairro Sumaré).

“Pode ser um estado de espírito. Uma filosofia de vida. Um modo de estar no mundo, de pensar, de ver e viver as experiências cotidianas. Mas também pode ser um instante de que precisamos para respeitar o nosso ritmo e focar no que realmente importa. Trabalhamos com processos de formação e reflexão; produção e curadoria de conteúdo; sensibilização e mobilização relacionados ao universo do movimento slow.”

O festival vai reunir pessoas, grupos, projetos, organizações e empresas que valorizam e empreendem no mundo uma vida mais afetiva, humana e artesanal; com mais convivência e cuidado com as relações e pessoas, em dois pátios da Unibes: o auditório e duas salas com espaços de convivência e uma programação de vivências, oficinas, palestras, brincadeiras, atividades culturais e experiências de cuidado.

E pede doações:

http://www.desacelerasp.com.br/diasempressa/

O espaço do evento é composto por estações que reúnem as qualidades do slow living: comer, fazer, brincar, refletir, viver, recarregar e oferecer.

Cuide das relações importantes para você

Quem são as pessoas mais importantes na sua vida hoje? Como elas estão presentes no seu cotidiano? Quantas vezes você as encontrou neste ano que está acabando? Nestes encontros, você esteve presente de fato, em conversas profundas ou em silêncios reveladores, mas em encontros de troca de afeto e plenitude? O Desacelera SP acredita que a convivência afetiva é uma forma de humanizar as relações e desacelerar. A escuta atenta, a atenção plena e a presença são fundamentais para um caminhar mais lento.

Perceba as suas escolhas de tempo

Como você usa seu tempo? Como distribui suas 24 horas de cada dia e os dias da semana em relação ao que gostaria e ao que deveria fazer? O que ocupa mais tempo em sua vida hoje? O que você gostaria que ocupasse mais? Perceba as suas escolhas de tempo e tome as rédeas destas escolhas para você. Pergunte(-se) quando a velocidade faz sentido e quando não faz. Não estamos falando de gestão do tempo. Estamos falando de consciência e autonomia temporal. Basicamente, trata-se de conhecer as suas escolhas de tempo e buscar transformar o que te incomoda (claro que entendemos que algumas escolhas são possíveis e outras não; mas percebê-las já é um passo importante para compreender onde é possível mudar). Às vezes a transformação está justamente em um movimento interno, de percepção sobre suas escolhas de tempo. A velocidade é violência e a pressa é uma dinâmica social que elege a agilidade como coisa positiva. Muitas escolhas, portanto, estão submetidas a convenções sociais. Mas a consciência é transformadora e é o primeiro passo para conquistar a autonomia.

Fale sobre o tempo da vida e das coisas

Quantas vezes você já respondeu uma mensagem só para não parecer lento? Quantas vezes esta reação rápida não necessariamente atendeu à demanda do seu interlocutor, mas você reagiu mesmo assim, apenas para dar conta da velocidade como demanda colocada e velada? Precisamos falar sobre o tempo. E não apenas na perspectiva da falta de tempo, da pressa, da indisponibilidade, de que precisamos de mais tempo. Precisamos falar sobre os contratos de tempo. Quando mudamos combinados e formas de lidar com o tempo, estamos promovendo pequenas grandes transformações. Em vez de responder aquela mensagem rapidamente e sem sentido, por exemplo, responda dizendo que vai responder com calma assim que puder cuidar dela com a atenção que ela merece. Experimente problematizar prazos e atrasos. Falar sobre o tempo é importante para construirmos novas relações com o tempo.

Faça uma coisa de cada vez

Vivemos na sociedade do desempenho, que valoriza o “multitasking” (a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo). Na prática, estamos nos revezando de tarefa em tarefa, sendo inefetivos. Perdemos coisas e esquecemos de coisas importantes. Atendemos em ritmo frenético a urgências e não conseguimos dar conta do que são as nossas próprias prioridades. Muitas vezes, pode ser melhor fazer uma coisa por vez, sequencialmente e com atenção plena.

Fique mais tempo offline

Você precisa mesmo olhar aquela mensagem assim que o aparelho apita? Precisa mesmo estar online tantas horas por dia? Ou precisa mesmo conversar por programas de mensagem enquanto almoça? As tecnologias são “ladrões de tempo” na vida contemporânea. Muitas vezes, o “fluir” nas redes sociais, por exemplo, está relacionado com os poucos momentos de entretenimento a que você tem direito no seu dia. Não queremos que você os abandone. Mas pense que você poderia administrar melhor a sua relação com os aparatos tecnológicos e as telas em geral e garantir mais tempo de presença e atenção plena, seja com você mesmo, seja com outras pessoas e relações importantes para você.

Faça pausas

O mundo te pressiona a correr. Parar é um grande esforço. É difícil encontrar na sua agenda apertada e cheia de compromissos tempo para fazer um trecho do seu deslocamento diário a pé, contemplar a cidade, a rua, as pessoas; um tempo para refletir; um tempo para escutar alguém; para ouvir uma música; para almoçar com calma. Imagine um tempo para não fazer nada! Um tempo para não (se) ocupar?! Este tempo é ainda mais raro! Permita-se este tempo sem culpa. Tenha em mente que a pausa não deve servir apenas para recobrar o fôlego para voltar ao trabalho. A pausa é para você. Desfrute.