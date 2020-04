Os países que não se isolaram pagam caro

A Suécia foi dos poucos países a ignorarem o isolamento.

Enquanto os vizinhos aderiam, alguns até de forma radical, como a Dinamarca, o primeiro a fechar as fronteiras, tudo rolava normalmente como se não houvesse epidemia, no fim do inverno escandinavo.

Os primeiros raios de sol da primavera lotaram os parques e praças.

Muitos se perguntavam se os suecos, povo de uma cultura e escolaridade elevadas, sede do Prêmio Nobel, é que não estariam certos.

Não estavam.

A experiência sueca, como a japonesa, fracassou.

Agora, pagam um preço alto.

Recado dado a quem ainda tem dúvidas de seguir as recomendações da OMS.