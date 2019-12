Obsoleto Top Gun is back

Na campanha do filme Top Gun 2, o resumo: “No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, o experiente piloto à moda antiga Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é fundamental.”

É nada.

Nostalgia que ainda é um fator humano ainda fundamental.

Na era dos drones, ressuscitam algo obsoleto: o piloto de caças. E, claro, atrás do manche, uma lenda. Maverick (Tom Cruise) é chamado de volta. Não sei pra que guerra. Os EUA se retiraram até da Síria. Seus caças perdem em tecnologia para os russos, esses, sim, sempre em alguma frente de batalha. Mas é fofo ver o piloto motoqueiro assustando seus colegas com manobras ousadas, bebendo no bar, pensativo, como se estivesse acabado de ler Sartre, com alguma beldade (Jennifer Connelly) e arrumando confusão.

Mas só pro ano que vem.

Na campanha, o resumo: “No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, o experiente piloto à moda antiga Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é fundamental.”

É nada.

Nostalgia que ainda é um fator humano ainda fundamental.