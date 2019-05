O remédio mais caro do mundo

Se você reclama do preço dos remédios, senta que lá vem um susto.

Um remédio que afeta uma em cada nove mil pessoas entra no mercado. Preço: R$ 8,78 milhões (convertido hoje).

Isso mesmo, mais de dois milhões de dólares (US$ 2.215.000).

O Zolgensma promete a cura da Spinal Muscular Atrophy (Atrofia Muscular Espinhal) em crianças com menos de dois anos.

O laboratório suíço Novartis afirma que é “um avanço histórico”, o primeiro (e único) tratamento genético para a doença degenerativa que afeta os neurônios da medula espinhal, agora com a venda autorizado pelos EUA (FDA).

O tratamento com mutações no neurônio motor pelo onasemnogene abeparvovec-xioi, nome científico do Zolgensma, pode ser feito em dose única ou em cinco anos

Terapia genética é a nova onda da indústria farmacêutica.

Já tem remédio sendo preparado para a cura da hemofilia e distrofia muscular em crianças.

A despeito do bolso do doente.

O laboratório que produz os famosos Cataflan, Cerumin apresenta-se como “uma empresa de cuidados com a saúde baseada em ciência, buscamos desenvolver produtos capazes de mudar a prática da medicina”.

Milionários estarão salvos. O resto…