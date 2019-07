Na onda das figurinhas do WhatsApp

Ninguém sabe ao certo como começou, mas virou febre.

As figurinhas, ou stickers, passaram a fazer parte da linguagem dos usuários do WhatsApp e a competir com os emojis.

E olha que são poucos que conseguem fazê-las.

Com a ajuda de aplicativos, como tudo nessa vida digital.

A versão mais recente do Whatsapp para Android e iPhone (2.18.300 e 2.18.100) traz a opção de enviar figurinhas numa conversa particular ou em grupo.

E elas começaram a se espalhar.

Personagens conhecidos mandam frases ou palavra que resumem um sentimento, acalma o interlocutor, busca a paz tão necessária em grupos com usuários que alimentam a polêmica.

São úteis na paquera, na declaração de amor. E pode-se personalizar uma figurinha.

Para fazê-las, é preciso escolher uma foto em torno de 500 pixels em formato WebP, baixar aplicativos como Sticker Studio, WStick (iOS) ou WASticker (Android) e recortar a imagem manualmente.

Tem que apagar o fundo.

Uma vez pronta e salva, ganha o mundo.

Cuidado com os preconceitos: por vezes, figurinhas racistas, machistas e homofóbicas aparecem em grupos com usuários intolerantes. Como sempre, o lado sombrio da internet também se manifesta.