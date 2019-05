Kennedys mortos ou covardes?

A banda punk Dead Kennedys vinha agora em maio ao Brasil fazer quatro shows (Rio, São Paulo, BH e Brasília).

Comemorariam 40 anos de estrada.

O cartaz confeccionado por Cristiano Suarez, sob responsabilidade dos produtores brasileiros, que adaptava uma frase de Apocalipse Now à realidade brasileira, causou polêmica e furor nas redes sociais.

E foi atacado.

Ele mostra palhaços com símbolo do Integralismo, organização brasileira de inspiração nazifascista, camiseta da Seleção Brasileira e armas diante de uma favela bombardeada.

“I love the smell of poor dead in the morning” (eu adoro o cheiro de pobres mortos de manhã), referência à música Kill The Poor, é uma adaptação da grande frase proferida por Robert Duvall (indicado ao Oscar de ator coadjuvante e que levou o Globo de Ouro), “I love the smell of Napalm in the morning”, escrita pelo roteirista John Millus para a obra prima de Coppola.

Os Dead Kennedys viraram Chicken Kennedys para os produtores, que engoliram um tremendo preju.

A banda fugiu da raia, cancelando a turnê.

Vingam-se vendendo posters e camisetas trocando Dead por Chickens (covardes): https://ev7live.lojaintegrada.com.br/chickenkennedys

Mas tem quem a defende.

João Gordo, da banda hardcore Ratos do Porão, disse ontem em entrevista ao site Sul21:

“Se eu fosse tocar em Bangladesh e o produtor de Bangladesh fizesse um pôster anti-muçulmano. Eu não conheço as tretas do país, eu não conheço o que se passa lá, eu tenho 60 anos de idade, eu sou tiozinho, eu não sou punk de 25 anos, anarquista. É o caso dos caras do Dead Kennedys, eles querem vir, tocar o som deles e ir embora.”

Achou correta a atitude da banda que afirmou que não autorizara o cartaz e não quer se envolver com a polarização política brasileira.

“Os fãs do Dead Kennedys foram tão fascistas quanto os bolsominions, em xingar os caras, destratar a banda. Os membros da banda têm mais de 60 anos, são gringos, vão vir aqui no Brasil pra tomar catarrada de moleque? Era isso que ia acontecer. Eu vejo todo esse lado, porque eu estou aqui dentro, eu sou músico, eu sei qual é que é, enfrento isso a vida inteira.”

Nem Dead Kennedys, nem Chicken Kennedy, apenas Old Pall Retired Kennedys.

Cansaram-se da provocação.