Evento de Harvard desconvida Olavo, que desdenha

O próprio astrólogo Olavo de Carvalho, que fora convidado a um evento em Harvard e MIT, e desconvidado, postou ontem na sua página do Facebook:

“Recebi da turma de Harvard. Interpretem como quiserem. Da minha parte, estou feliz de não ter de fazer uma longa viagem só para dialogar com microcéfalos.”

Ele anexou a mensagem do estudante João Moraes Abreu, aluno do mestrado em Administração Pública de Harvard, a menos de duas horas de avião de onde mora, Richmond, Virgínia.

Em 14 de março, Abreu, presidente da Brazil Conference 2019, que acontece semana que vem, escreveu:

“Escrevo pois nós passamos a última semana em um esforço diário para estruturar o formato e, especialmente, a composição do painel que contaria com a sua participação na conferência em Abril. Infelizmente, não tivemos sucesso: focamos em nomes que sejam ao menos minimamente comparáveis, em relação à relevância para o debate brasileiro, mas não conseguimos a confirmação de nenhum outro convidado até o momento.

Em casos como este, e dada a proximidade do evento, nós optamos por não realizar a discussão, dado que o princípio fundamental da Conferência é estruturar debates com ao menos duas perspectivas distintas em cada painel. Lamentamos pelo inconveniente que isso possa ter causado e fico a disposição para maiores esclarecimentos se necessário.”

Se você é fã do astrólogo, interpretaria como: não há ninguém que conseguiria debater devido ao seu “incomparável” talento.

Se não é, percebe que houve uma recusa de outros participantes; de se sentarem na mesma mesa.

Seus seguidores se dividiram.

“Um debate Dilma x Constantino estaria mais de acordo com a universidade do Obama”, comentou Henrique Ortiz.

Edson Surdi escreveu: “O m… deve estar se corroendo de inveja. Vida longa, professor.”

Para Renã Pozza Silva, “Olavo vs Olavo deve estar impossível de encontrar.”

Iggor Carvalho resume: “O senhor destrói qualquer um.”

“Tipo, os outros arregaram, acho”, interpretou Fábio V. Barreto.

O Brazil Conference 2019 contará com a presença de debatedores como o ministro Dias Toffolli, Fernando Haddad, Ciro Gomes, FHC, Boulos, Henrique Meirelles, Luciano Huck, jornalista Patrícia Campos Mello, general Santos Cruz, Sônia Guajajara, Tabata Amara, cria de Harvard, Pelé, vice-presidente Mourão, que se sentará com a deputada estadual da Bancada Ativista, Mônica Seixas (PSOL-SP), Jorge Paulo Lemann, patrocinador do evento (como BGT Pactual, Lojas Americanas, 99, Votorantim, Ambev), entre outros “microcéfalos”.

Brazil Conference em Harvard & MIT é um evento anual sempre no mês de abril, organizado pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston, desde 2015.

Promove debates de “líderes e representantes da diversidade nacional e internacional” sobre os mais variados temas.