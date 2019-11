Em debate o retrocesso dos Direitos Humanos

O que aconteceu com o Brasil?

É um fenômeno global? Como chegamos ao ponto em que uma sociedade tão desigual perde a empatia pelo outro?

Como o preconceito, racismo, a homofobia e a xenofobia se espalham como sociopatia epidêmica?

Por que sentamos em cima da nossa vocação tolerante e, como apontou Hegel, essência altruísta?

Em foco, a ameaça a convivência e as instituições democráticas.

O Dia Internacional dos Direitos Humanos vem aí (10/12), e o Pacto pela Democracia convida ativistas, pesquisadores e lideranças para refletir sobre os rumos da democracia e fortalecer o compromisso de todas e todos com a defesa das liberdades e do Estado de Direito.

Junto com Keitchele Lima (Educafro), Oscar Vilhena (FGV), Zé Álvaro Moisés (USP), Karla Recife (Frente Favela Brasil), Iago Montalvão (UNE), Nicole Verillo (Transparência Internacional Brasil), Samuel Emílio (Acredito), Oded Grajew (Programa Cidades Sustentáveis), Katia Maia (Oxfam Brasil), Rogério Sotilli (Instituto Vladimir Herzog) e a mediação de Raul Santiago (Coletivo Papo Reto).

Será no dia 02 de dezembro, das 8h às 22h, no Teatro Fecap (Av. da Liberdade, 532, São Paulo).

A inscrição é gratuita pelo site:

https://www.emfrentepelademocracia.org/#participe

E o Memorial da Resistência com o Núcleo Memória debate os retrocessos em áreas sensíveis dos Direitos Humanos no país.

Com participação da procuradora Eugenia Augusta Gonzaga, do historiador Weber Lopes Goes, do ativista Beto de Jesus, Stephanie Morin, gerente da Sou da Paz, e do professor Flavio Leão Bastos Pereira.

No Auditório Vitae, no quinto andar do Memorial da Resistência de São Paulo, sábado dia 23/11 a partir das 14 horas, o evento propõe refletir sobre retrocessos sofridos desde o início do ano, bem como a discussão do desmonte e fragilização de políticas públicas da área no país na:

A questão racial

A política de gênero e homofobia

A segurança pública e a política armamentista

A questão da Memória, Verdade, Justiça e reparações aos perseguidos pela ditadura

A política indigenista

Weber Lopes Goes – Historiador, mestre em Ciências Sociais na UNESP e doutorando em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC – Membro do Projeto Meninos e Meninas de Rua.

Dimitri Sales – Advogado, doutor em Direito Constitucional pela PUC e atual presidente do Conselho Estadual de Defesa dos direitos da pessoa humana – Condepe

Stephanie Morin – Mestre em Direito pela New York University School of Law e Bacharel em Relações Internacionais pela Brown University. Foi pesquisadora da organização internacional Human Rights Watch e consultora do Centro Internacional para Justiça de Transição (ICTJ – Nova York).

Flavio Leão Bastos Pereira – Doutor e Mestre em Política Econômica pela Universidade Mackenzie. Atual coordenador adjunto da Faculdade de Direito e professor de Direitos Humanos e de Direito Constitucional da mesma Universidade. Autor da obra Genocídio Indígena no Brasil: desenvolvimentismo entre 1964 e 1985 (editora Juruá).

Eugenia Augusta Gonzaga – Procuradora da República e Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo. Sua principal atuação é na área de direitos humanos com ênfase na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na promoção de temas relacionados à justiça transicional. Foi durante dois anos presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de DH da Presidência.