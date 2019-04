Doria proíbe feira do MST

Doria não colou nem se descolou de Bolsonaro. Mas da esquerda ele quer distância.

Ele cancela em cima da hora uma das festas mais tradicionais da cidade, a Feira Nacional da Reforma Agrária.

Que ocorre em todo mês de maio no Parque da Água Branca.

O evento do MST entraria na sua quarta edição.

São quatro dias em que sem-terra vendem seus produtos agrícolas sem agrotóxico, já conhecidos em muitas vendas da cidade, que levam o selo indireto de Vendinha do MST (no meu bairro, Sumaré, tem duas).

Em 2018, o evento foi visitado por mais de 280 mil pessoas sem distinção ideológica, no bairro que agrega moradores de Higienópolis, Pacaembu, Barra Funda, Santa Cecília, Perdizes, Pompeia, Sumaré, zona oeste e norte.

A um mês da feira, que reúne artistas, shows, debates e monta uma saborosa praça de alimentação, o MST recebeu a notícia de que o parque estadual não a receberia.

O movimento pretende transferir para um espaço municipal, provavelmente o Anhembi, entre 1 e 4 de agosto.

João Paulo Rodrigues, da coordenação nacional da feira, explica num áudio:

“O governo do Estado do governador Doria não liberou o parque, e não dá tempo para fazermos em maio. Faremos em agosto uma feira mais bonita, maior e com mais variedade de produtos, nossas gloriosas atividades culturais e nossa bonita cozinha da reforma agrária. Queríamos reafirmar a importância da nossa feira e o compromisso de mantermos a unidade do nosso movimento.”

A polarização ideológica é uma estupidez.

Enquanto a Prefeitura de Bruno Covas, do PSDB, negocia a feira num dos seus espaços, o atual gestor do Palácio dos Bandeirantes, do mesmo partido, de olho na Presidência em 2022, age com uma descabida grosseria antidemocrática.