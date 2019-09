Depois de Marighella, Chico Buarque

O documentário sobre Chico Buarque de 2015, dirigido por Miguel Faria Jr., foi censurado pela Embaixada brasileira em Montevidéu.

O novo governo, através dos seus instrumentos, pratica um indisfarçável e indecente filtro ideológico no audiovisual brasileiro.

O filme Marighella, parceria de Wagner Moura, 02 e Paris Filmes, não recebeu a verba devida pela Ancine para o lançamento em novembro, que foi cancelado.

Chico: Artista Brasileiro seria exibido em outubro no Festival Cine de Brasil 2019, co-patrocinado pela embaixada.

Pior que Chico nem poderia cantar “você não gosta de mim, mas sua filha gosta”, música que compôs com o codinome Jorge Maravilha, para fugir da censura, em homenagem ao general ditador Ernesto Geisel.

Os filhos do presidente atual estão alinhados com ele na política e no modus operandi da limpeza ideológica em vigor; em outras palavras, a censura.

A JBM Producciones do Uruguai comunicou ao diretor que o filme, que narra a trajetória musical de Chico nos últimos 50 anos, estava proibido de integrar a mostra através da carta:

“Querido Miguel,

Quiero informar cómo van las cosas camino al estreno, finalmente, de CHICO en Uruguay. Junto a nuestra asociada ENEC quien además de distribuidores son exhibidores, habíamos planificado estrenar el filme en el Festival de Cine de Brasil 2019 que se lleva a cabo en octubre y entre otros es auspiciado por la Embajada de Brasil en Montevideo. Esta mañana recibo un sorpresivo mensaje del exhibidor diciéndome que los llamaron de la embajada para “pedirles” que NO se exhiba el filme de CHICO en ese festival. Si bien es lógico debido a la situación política de Brasil, en Uruguay es muy grave que se censure la exhibición de una película siendo que en este caso JMB Filmes de Uruguay es el distribuidor y este acto afecta nuestros intereses. Adjunto mas abajo copia del mensaje oficial de ENEC (dueños socios de la sala ALFA/BETA) comunicándomelo y un archivo adjunto de audio de la llamada de una señora, suponemos desde Brasil, que avisa a la sala de la desición de la embajda de Brasil en Uruguay.”

