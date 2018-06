Coma como um rei

É possível comer como comia o rei e a realeza portuguesa (e brasileira)?

Sim.

O livro Arte de Cosinha, de João da Matta, famoso cozinheiro real, traz detalhes dos banquetes preparados na época para a família real portuguesa e brasileira.

A obra, cuja primeira edição é de 1876, vem com trezentas páginas com receitas originais dos principais jantares organizados pelas Famílias Reais de Portugal e Imperial Brasileira.

Com grande riqueza de detalhes, traz receitas completas dos quitutes e pratos servidos: do lendário bolinho de bacalhau ao pastel de Santa Clara.

Ela foi reeditada pela Imprensa Oficial do Estado do Governo do Pará, em parceria com o Grêmio Literário Português, associação de 150 anos de Belém.

O lançamento será hoje, 13 de Junho, às 18h, no Consulado Geral de Portugal em São Paulo.

Fica na Rua Canadá, 324 – Jardim América.

Pois…