Bolsonaro e as masturbadoras

Uma foto causou repercussão.

Depois da alta, o presidente Bolsonaro pousou com parte da sua equipe.

Muito se comentou sobre o figurino despojado do ex-paciente do Einstein.

Mas alguém reparou com atenção no espetacular quadro atrás?

Não é um Portinari, pintor de grandes murais, como Guerra e Paz, da sede da ONU, em Nova York, para onde não pode ir na inauguração em 1954 por ser declaradamente comunista?

Cercadas por músicos, são duas mulheres se tocando.

Nitidamente se masturbando.

A música as entorpece.

Ou estão num mesmo ambiente?

Podem até estar concomitantes numa cena de… lesbianismo.

Portinari gostava de política. Foi candidato a deputado federal em 1945 e ao senado em 1947. Pelo PCB.

No Salão Nobre do Palácio do Planalto, tem duas pinturas de série Cenas Brasileiras: Jangadas do Nordeste e Os Seringueiros, cedidas pelo Banco Central.

Há duas pinturas também no Alvorada.

Os acervos dos palácios do Planalto e do Alvorada juntam mais de 300 obras. Entre eles, Brecheret e Di Cavalcanti.

Logo aparecerá uma(um) doida(o) exigindo arte sem partido nos palácios de Brasília. Tarefa quase impossível.