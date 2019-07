Almoço da Democracia Corintiana

Walter Casagrande Júnior, o Casão, é inquieto.

Homenageou em show o grande compositor Adoniram Barbosa.

Agora, organiza um evento em que jogadores da Democracia Corintiana receberão ícones do Timão, como Rivellino, ícones democratas, como Afonsinho, e amigos ilustes, como João Carlos Martins.

Será um almoço segunda-feira, 13h, no Memorial do Corinthians, no Parque São Jorge.

Presença confirmada, as lendas do time bi-campeão de 1982-83 que desafiou a ditadura e passou a pedir anistia e eleições diretas nos campos de futebol: Wladimir, Zá Maria, Zenon, Biro Biro e Casão.

E mais:

Ataliba, Sollitão, Edson, Juninho, Mauro, Wagner, Ismael, Ronaldo, Paulo, Vidotti, Dicão, Paulo César Capeta, Paulo Egídio, Eduardo Amorim, Carlinhos, Dr Leo Villarinho, Dr Joaquim Grava, Adilson Monteiro Alves, Andrés Sanchez.

E Cabeção.

A ESPN vai cobrir o evento ao vivo.