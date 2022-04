Xadrez do Tempo

Uma joia rara apareceu na MUBI – Xadrez do Vento (Chess of Wind), considerado uma obra-prima perdida de Mohamed Reza Aslani. Diz o texto da plataforma que uma cópia foi encontrada por acaso num bazar e restaurada pelo World Cinema, um projeto de Martin Scorsese.

Leia Também A arte da crítica (1). No ventre da baleia

Somos muito familiarizados com o cinema iraniano mais recente – leia-se, o de Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Moshen Makhmalbaf entre outros. Cinemas pós-revolução islâmica de Khomeini. Mas pouco sabemos sobre o que se fazia antes no país.

Xadrez do Vento é pré-revolução, de 1976, e, ao que consta, teria sido proibido pelo governo teocrático instalado desde 1979. Foi um milagre terem encontrado a tal cópia perdida.

Menos mal, porque se trata de um filme dos mais interessantes. Tudo se passa no interior de uma casa, com parentes se dilacerando em torno da herança deixada pela matriarca recém-falecida.

O ambiente é de decadência luxuosa, com um detalhismo fotográfico bastante intenso. Quase se pode sentir o cheiro de bolor da velha casa, habitada por ociosos e ambiciosos da classe mais alta. Bordados, travesseiros, tapeçaria, estatuária, objetos – toda essa parafernália compõe um quadro que grita seu status de burguesia decadente. Nesse ambiente, os crimes vão acontecendo em série, e de forma igualmente estilizada.

Há cenas ousadas, como o da relação lésbica entre uma herdeira paraplégica e sua ajudante. Cenas que, claro, não teriam lugar no Irã religioso instalado com a revolução de Khomeini. Bom lembrar que o cinema iraniano, que conhecemos, é extraordinário, criativo e profundo, porém evita a temática sexual a todo custo. É extremamente pudico, nesse sentido.

Outro achado de Xadrez do Vento é uma espécie de “coro” (no sentido teatral do termo) composto por um grupo de lavadeiras que trabalha na fonte em frente à casa. São elas que comentam a ação – de resto fechada entre as paredes da casa, onde aos poucos a tragédia da cobiça se desenvolve.

Disponível na MUBi.