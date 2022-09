Vitória 2022: ‘Ursa’, outra dimensão da violência urbana

VITÓRIA – Com o paranaense Ursa, de William de Oliveira, prosseguiu a mostra competitiva de longas do Festival de Vitória. Não é um mau filme. Registra um ataque de cães pitbull a crianças e seus desdobramentos trágicos.

Há a preocupação primeira de construção do ambiente e de personagens. De um lado, o rapaz com pinta de roqueiro, mas que, advinha-se, é possuidor de grana. Por exemplo, dirige um Audi. Mora em casa ampla. Tem verdadeira paixão por sua cachorra, Ursa, que dá nome ao filme.

De outro, há uma trabalhadora em lanchonete (Adriana Sottomaior), que dá um duro danado para sobreviver. Cria sozinha os dois filhos pequenos e precisa deixá-los com uma garota da vizinhança para comparecer ao serviço.

Um descuido, uma bola que cai no quintal do vizinho e, pronto: está armada a desgraça.

Em sua proposta narrativa, o longa funciona bem, apesar de um ou outro escorregão. O maior deles, a figura malévola do avô das crianças, um vilão de folhetim. No entanto, quando se espera pelo pior, o filme opta por uma descontração inesperada e um final em aberto.

O destaque fica para Adriana Sottomaior e sua interpretação intensa, nunca caricata. Passa sua ideia de personagem como mulher alegre, cheia de disposição apesar das dificuldades. Quando acontece o acidente, ela se transfigura em convincente mater dolorosa, envolvida não apenas com a saúde dos filhos mas agora pelos meandros (kafkianos) da assistência social, que estaria lá, em tese, para ajudá-la.

Louve-se, também, o espírito de síntese do diretor que, em compactos 70 minutos, manda seu recado de maneira clara.

Curtas

Andrômeda (DF), de Lucas Gesser. Numa Brasília futurista, uma garota atravessa a cidade em busca de uma antiga mesa de pinball chamada Andrômeda. Também esse é o nome da galáxia a milhões de anos-luz da Via Láctea, cujas imagens são apenas virtuais. Ambiente futurista-saudosista, que evoca a questão humana de relacionamento com o passado e dúvidas quanto ao futuro. Interessante.

Lua de Sangue (ES), de Mirela Morgante e Gustavo Senna. Casal de cineastas tenta filmar o eclipse da Lua de um mirante e acaba se perdendo numa trilha na mata. Experiência real do casal de cineastas, transformada em ficção, com traços de fantástico, terror psicológico e metalinguagem à maneira de A Bruxa de Blair.

Madrugada (RS), de Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza. Homens se alinham na passagem de um trem e nele sobem. Reúnem-se depois, falam, brincam uns com os outros. O ambiente é hostil, quase distópico. Portuário, industrial, paisagem noturna. Não se entende o que dizem os personagens, mas há uma legendagem em inglês. Depois você desiste de ler e entra no clima, digamos, impressionista. Depois ficamos sabendo que se trata de desempregados que, no porto de Rio Grande, recolhem restos de grãos para revendê-los. Mas isso se sabe ou pela sinopse do catálogo ou porque alguém da equipe, no debate, explicou. O filme é misterioso. Mesmo assim impressiona pela imagem, pelo tom fantasmagórico da fotografia e pelo trabalho de som. É como uma imagem enigmática, colocada diante de nós e nos desafiando a decifrá-la.

Solmatalua (SP), de Rodrigo Ribeiro-Andrade. Também não-narrativo, propõe-se como uma “onírica odisseia afrodiaspórica”. Belas imagens, busca de ancestralidade e afirmação que dispensa discursos. Muito bonito. E convincente.