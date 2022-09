Vitória 2022: A Mãe de todas as Lutas

VITÓRIA – A Mãe de Todas as Lutas, de Susanna Lira, foi o segundo longa da mostra competitiva do Festival de Vitória. Não tem esse título por acaso. Coloca a luta pela terra no centro das reivindicações do povo brasileiro por melhores condições de vida. Desse modo, lá comparecem das Ligas Camponesas, de Francisco Julião, ao MST e as manifestações indígenas por demarcação e respeito aos seus territórios. Ou seja, a luta pela terra atravessa a história brasileira, geração após geração. E, enquanto este for um país injusto, estará na pauta, como marco civilizatório não-cumprido.

O filme tem essa visão ampla, mas acerta o foco sobre duas mulheres, Shirley Krenak e Maria Zelzuita. A primeira é a indígena Krenak da região de Minas Gerais atingida pelas tragédias causadas pelas mineradoras. A segunda é uma das sobreviventes do Massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará.

As trajetórias de ambas se mesclam ao material de arquivo, do golpe de 1964 à militarização de nações indígenas – com aquelas imagens inacreditáveis do tempo da ditadura, de indígenas fardados, empunhando armas e sendo adestrados em técnicas de tortura.

Me agrada no documentário essa abrangência de abordagem. Acho que uma lacuna frequente em docs de denúncia é a falta de contextualização. Ora, as injustiças não surgem do nada nem são raios em céu azul. Fazem parte da estrutura autoritária e excludente de uma sociedade assim construída ao longo de séculos. Temos, claro, períodos de agravamento, como o atual. Mas a injustiça social faz parte, digamos, da nossa tradição. Por isso será preciso cortá-la, algum dia, na raiz, se isso for possível.

Por outro lado, em documentários de vocação oceânica como este, o desafio é controlar sua extensão e a remissão do geral a casos particulares. Num quesito, o filme anda bem, ao fazer o vai-e-vem no tempo ancorar-se sobre as duas personagens femininas principais. Por outra, torna-se às vezes redundante e, a meu ver, alonga-se em demasia.

Curtas

O Dendê do Mestre Didi (RJ). Síntese é o que não falta a este filme de menos de 5’ da experiente diretora Beth Formaggini. Fala de uma semente de dendê plantada há anos no quintal de sua casa e que se transformou em árvore exuberante. Essa floração, emblema da força da natureza, é motivo de fundo para o relato – em uma frase – de sua experiência com a doença que ceifou a vida de quase 700 mil brasileiros.

Manhã de Domingo (RJ), de Bruno Ribeiro, me pareceu um filme dos mais interessantes com a história da pianista Gabriela (Raquel Paixão) que se prepara para o primeiro concerto enquanto pensa em sua falecida mãe. O desafio da arte, a questão da memória e a reconciliação com o passado estão presentes neste belo filme. E articulados num trabalho bastante hábil com os tempos narrativos.

Sideral (RN), de Carlos Segundo, é badaladíssimo no exterior. Já participou de 100 festivais e ganhou 55 prêmios, segundo o diretor. Está inscrito para a pré-seleção dos candidatos ao Oscar de melhor curta. Ambienta-se em Natal, onde o fictício lançamento de foguete mescla-se ao cotidiano de uma família e o altera de modo radical. Bastante imaginativo e bem construído.

Infantaria (AL), de Laís Santos Araújo, mostra o cotidiano de uma família de pai militar ausente e mãe que exerce uma atividade clandestina. O ponto de vista é o de uma menina que tem a mãe como modelo. A narrativa se esgarça um pouco na tentativa de não entregar tudo de maneira didática e assim perde em clareza.