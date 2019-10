Um Domingo muito particular *

Filme visto no Festival de Brasília do ano passado, antes da eleição de Bolsonaro. Revi-o agora, numa sessão de imprensa e posso dizer que o filme cresceu com os desdobramentos históricos deste pobre país. Continua sendo um diagnóstico contundente sobre o Brasil. Do sentimento de superioridade de certa elite decadente à reação das classes ditas “subalternas”. A certa altura, não aguentando mais as loucuras daquela família, a empregada e sua filha simplesmente pegam suas coisas e abandonam a casa da fazenda. Um gesto simbólico que fazia todo sentido no alvorecer de uma era que, somados erros e acertos, punha como protagonista a parte esquecida da Nação. Isso acabou. A página foi virada e a realidade é outra. Agora é preciso virar esta outra página.