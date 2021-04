Rever (e repensar) o cinema brasileiro dos anos 2010

Leia Também O que é a Cinemateca Brasileira?

Um filé mignon para quem curte o nosso cinema – a retrospectiva Cinema Brasileiro Anos 2010 – 10 olhares. São 43 longas e 28 curtas, da década passada, selecionados por dez críticos. A curadoria geral é de Eduardo Valente, e a equipe de selecionadores inclui críticos como Carol Almeida, Cléber Eduardo, Heitor Augusto, entre outros. Entre os filmes selecionados, alguns dos mais representativos da década anterior, como Martírio, A Vizinhança do Tigre, Corpo Elétrico, Praia do Futuro, Arábia, Guerra do Paraguai, etc. No site https://www.10olhares.com/. Escolher o filme e será redirecionado para a plataforma Belas Artes à la carte. Tudo grátis. Martírio – Vincent Carelli. A vizinhança do tigre. Affonso Uchoa.