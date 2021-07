Regina Casé e Bárbara Paz são finalistas dos Prêmios Platino 2021

Regina Casé (por Três Verões, de Sandra Kogut), Babenco – Alguém tem de ouvir o coração e dizer: parou, de Bárbara Paz, como documentário, e a animação O Pergaminho Vermelho, de Nelson Botter Jr., são os brasileiros finalistas aos Prêmios Platino, o “Oscar” do cinema ibero-americano. Cada categoria tem quatro concorrentes e os vencedores serão conhecidos dia 3 de outubro na sessão de gala, que acontece em Madri.

As produções colombiana El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, e a guatemalteca La Llorona, de Jayro Bustamante, são as recordistas de indicações, com onze cada.

Abaixo, a lista de indicados das principais categorias:

Para melhor Filme Ibero-americano de Ficção: El Olvido Que Seremos (Colômbia), La Llorona (Guatemala), Las Niñas (Espanha) e Nuevo Orden (México)

Para melhor Direção: Fernando Trueba (El olvido que seremos), Icíar Bollaín (La boda de rosa), Jayro Bustamante (La llorona) e Michel Franco (Nuevo orden).

Para melhor Atriz: Candela Peña (La boda de Rosa), María Mercedes Coroy (La llorona), Regina Casé (Três verões) e Valeria Lois (Las siamesas).

Para melhor Ator: Alfredo Castro (Tengo miedo torero), Diego Peretti (El robo del siglo), Javier Cámara (El olvido que seremos) y Miguel Ángel Solá (Crímenes de Familia).

Para melhor Atriz Coadjuvante: Kami Zea (El olvido que seremos), Nathalie Poza (La boda de Rosa), Sabrina de la Hoz (La llorona) e Yanina Ávila (Crímenes de familia).

Para melhor Ator Coadjuvante: Alfredo Castro (El príncipe), Diego Boneta (Nuevo orden), Jorge Román (Matar a un muerto) e Julio Díaz (La llorona).

Para melhor Minissérie: Alguien tiene que morir (México), Antidisturbios (Espanha), El robo del siglo (Colômbia) e Patria (Espanha).

Para melhor Atriz em Minissérie: Cecilia Suárez (La casa de las flores), Elena Irureta (Patria), Inma Cuesta (El desorden que dejas) y Marcela Benjumea (El robo del siglo).

Para melhor Ator em Minissérie: Alejandro Speitzer (Alguien tiene que morir), Álvaro Morte (La casa de papel), Andrés Parra (El robo del siglo) e Eduard Fernández (30 monedas).

Para melhor Documentário: Babenco – Alguém Tem que ouvir o coração e dizer: Parou, de Bárbara Paz, Cartas mojadas, de Paula Palacios, El agente topo, de Maite Alberdi, e El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco.

Para melhor Animação: El camino de Xico de Eric Cabello, La gallina Turuleca Eduardo Gondell e Víctor Monigote, O Pergaminho Vermelho de Nelson Botter Jr. e Un disfraz para Nicolás de Eduardo Rivero.