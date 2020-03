Quarentena (5). Cultura contra a barbárie

Para quem gosta de filosofia, não há nada melhor que A Herança da Coruja, de Chris Marker, no online do festival de documentários É Tudo Verdade. Basta entrar no site do festival e seguir as indicações para ver os três primeiros episódios dos 13 que compõem a série. Sob a batuta de Marker e com a participação de gente do nível de Jean-Pierre Vernant, Cornelius Castoriadis e George Steiner, a série, de 1989, comenta as raízes helênicas da nossa civilização. Raciocínios brilhantes para iluminar um pouco o tempo obscuro que é o nosso.