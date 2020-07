Quarentena (40): A tudo nos habituamos

Iniciei essa série em 19 de março. Releio o que escrevi e me envergonho do otimismo. Imaginei que seria tudo coisa de semanas e no segundo semestre teríamos voltado ao normal. Apenas lamentava que seria grande o congestionamento de eventos no resto do ano. Pobre ingênuo. Jamais imaginei que, meses depois, nosso único contato com o mundo exterior e com outros seres humanos seria através das “lives”. Aliás, em março eu ainda ignorava essa palavra. Agora entrou de vez no nosso vocabulário. Quem não faz ou assiste a uma live ao menos uma vez por semana?

De início, não tínhamos a dimensão da coisa nem até onde poderia chegar. Hoje, 29/7, atualizo, são 2.483.191 casos confirmados no Brasil. Mortes: 88.539. Estacionamos num platô de mais de mil mortes ao dia. Somos o 2º maior em número de casos e mortes, superados apenas pelos Estados Unidos. Ao longo da pandemia, caíram dois ministros da saúde e assumiu um interino, um general especializado em logística. Está lá até hoje. Não há vacina nem remédio. O medicamento recomendado pelo governo é uma fraude, como o próprio governo, aliás.

Nesse contexto, o Brasil vive uma tragédia. Mas não se percebe nessa condição. Noto um embrutecimento crescente entre as pessoas. As mortes já não comovem, a não ser quando se trata de um parente, um conhecido ou alguém famoso. De resto, continuamos anestesiados, e de maneira progressiva. Carecemos de empatia, de compaixão pelos outros. E também de medo, a julgar pelo número de pessoas que desobedecem regras básicas como usar máscara e evitar aglomerações. As ruas de São Paulo estão lotadas e imagino que os transportes coletivos também. O inverno não apareceu e as praias também estão congestionadas. O “novo normal” (êta expressão idiota!) seria o da indiferença em relação aos outros e ao perigo?