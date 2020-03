Quarentena (4): Entendendo a bolha bolsonarista

Deixei de lado as caminhadas e mesmo as voltas de bicicleta pela ciclovia. Não saio mais, a não ser para o indispensável. Ou seja, comprar comida.

Ontem também houve carreata na orla em favor do fim do isolamento social e reabertura do comércio. A chamada “carreta da morte”, que define bem a coisa.

Bem ou mal (mais mal do que bem) Bolsonaro vai cavando seu lugar na História. É, desde já, com pouco mais de um ano de mandato, o pior presidente eleito da história da República (teríamos de avaliar em que medida se nivela ou não aos generais-presidentes da ditadura).

À medida que sente a reeleição e talvez o próprio mandato ameaçados, radicaliza o discurso e as atitudes. Ao se sentir mais fraco, ataca, de maneira cada vez mais irracional. E o resto que se dane. Um país pobre como o Brasil, sem infraestrutura sanitária para se defender de uma pandemia, precisaria de um líder que promovesse a união nacional. Ao contrário, tem um governante com olhos apenas para seu umbigo, que estimula cisões e atiça seus apoiadores, a porção pitbull da sociedade brasileira. Com as devidas desculpas aos cães, naturalmente. Foi apenas uma metáfora.