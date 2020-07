Quarentena (35): Florestan Fernandes em debate

São lives e mais lives. Mas esta não dá para perder. Seminário da USP debate o trabalho do sociólogo Florestan Fernandes, no centenário do seu nascimento.

Debater o legado de Florestan Fernandes é sempre importante; no Brasil de hoje é imprescindível. Apenas para lembrar: entre outros trabalhos incontornáveis, Florestan é autor de uma obra pioneira sobre a questão do negro no Brasil.

O ciclo de seminários começa hoje e continua em encontros semanais até o final do mês. O seminário pode ser acompanhado pelo canal do Youtube da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Veja abaixo.

O Ciclo de Seminários em comemoração ao centenário de Florestan Fernandes será realizado do dia 8 ao 29 de julho, às quartas-feiras, em quatro mesas de debate, com transmissão ao vivo pelo canal da FFLCH USP no YouTube.

Abertura 08/07, 17h: Maria Arminda do Nascimento Arruda (USP), Rafael Valim (Editora Contracorrente), Florestan Fernades Jr.

Mesa 1 – 08/07, 17h30: A sociologia de Florestan Fernandes: Elide Rugai (Unicamp), Maria Arminda do Nascimento Arruda (USP), Alejandro Blanco (Universidade Nacional de Quilmes – Argentina)

Mesa 2 – 15/07, 17h30: Ciência e Política em Florestan Fernandes: Silvio Almeida (Universidade Mackenzie), Lincoln Secco (USP), Eliane Veras (UFPE).

Mesa 3 – 22/07, 17h30: A revolução burguesa no Brasil, ontem e hoje: Gabriel Cohn (USP), Brasílio Sallum (USP), Antonio Brasil (UFRJ).

Mesa 4 – 29/07, 17h30: Da integração do negro na sociedade de classes à revolução burguesa no Brasil: Lilia Schwarcz (USP), Jessé Souza (UFABC), Mário Medeiros (Unicamp).

Canal para assistir a transmissão: https://www.youtube.com/uspfflch1