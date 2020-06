Quarentena (30): Festival de Brasília ainda pode acontecer este ano

Vejo, com alegria, que a mobilização em defesa do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro surtiu efeito. A secretaria de cultura do DF já dava o evento como cancelado, por falta de verbas. No entanto, provavelmente diante da repercussão negativa, o governador do DF disse que vai garantir verba para realização do festival. Em todo caso, vamos ficar atentos, porque essas coisas mudam muito rápido no Brasil.

Leia Também A arte da crítica (1). No ventre da baleia

Transcrevo, abaixo, nota do Correio Braziliense a respeito:

“Ibaneis promete liberar recursos para o Festival de Cinema de Brasília

Publicado em 09/06/2020 – 09:02 Ana Maria CamposCB.Poder

ANA MARIA CAMPOS

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu liberar os recursos necessários para a realização neste ano do Festival de Cinema de Brasília.

Ibaneis telefonou nesta manhã (09/06) para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, o Bartô, e se comprometeu a autorizar a despesa.

Bartô comemorou a decisão e já começou a cuidar dos preparativos para tocar o evento. “Vamos fazer. Eu pretendo gastar o menos possível sem comprometer a qualidade do Festival”, diz o secretário de Cultura.

Como o blog revelou no último domingo, a Secretaria de Cultura havia cancelado a realização do Festival de Cinema de Brasília porque todos os recursos disponíveis estão sendo canalizados para saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Tradicional no mundo cultural, o Festival de Cinema de Brasília só foi suspenso na década de 1970, no auge da ditadura. “