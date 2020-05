Quarentena (19): o último refúgio dos canalhas

Vendo, mais uma vez, uma dessas manifestação dos apoiadores do presidente, com suas camisas da CBF e bandeiras nacionais, foi inevitável lembrar da frase famosa de Samuel Johnson: “o patriotismo é o último refúgio dos canalhas”.

Não há dúvidas. Esse patriotismo tosco, violento e redutor está presente nas ideologias fascistas em qualquer de suas formas. Não poderia faltar ao fascismo à brasileira proposto por Bolsonaro e seu grupo. Supõe uma “ideia” de fechamento a tudo que lhe é estranho, aos “inimigos”, aos “estrangeiros”, aos conspiradores internos, e esposa a convicção abstrusa de bastar-se a si mesmo: tudo o que é diferente, é inimigo.

Não que toda ideia de pátria seja estúpida como esta que vemos pela ruas neste triste tempo. Há um ideal nacionalista interessante pelo valor de identificação com a terra onde se nasceu, da qual se fala a língua e em cuja cultura nos formamos.

A essa pátria desejamos todo o bem. Sentimo-nos na obrigação de defendê-la quando atacada e não permitimos que suas riquezas sejam entregues ou dilapidadas. Mas jamais nos fechamos em suas fronteiras – geográficas ou simbólicas. Amamos sua cultura, sem desprezar a dos outros. Pelo contrário, vamos à cultura alheia para enriquecer a nossa própria. Mantemos o nosso ponto de identificação, mas nos abrimos para o Outro, nessa troca porosa de enriquecimento mútuo. Alguém já disse que a cultura é a única fortuna que cresce quando partilhada.

Somos todos diferentes, mas a família humana é uma só, como sabe todo aquele que viveu no exterior e sentiu saudades de sua terra natal.

Vinícius de Moraes escreveu lindamente:

PÁTRIA MINHA

Barcelona , 1949

A minha pátria é como se não fosse, é íntima

Doçura e vontade de chorar; uma criança dormindo

É minha pátria. Por isso, no exílio

Assistindo dormir meu filho

Choro de saudades de minha pátria.

Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi:

Não sei. De fato, não sei

Como, por que e quando a minha pátria

Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água

Que elaboram e liquefazem a minha mágoa

Em longas lágrimas amargas.

Vontade de beijar os olhos de minha pátria

De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos…

Vontade de mudar as cores do vestido (auriverde!) tão feias

De minha pátria, de minha pátria sem sapatos

E sem meias, pátria minha

Tão pobrinha!

Porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho

Pátria, eu semente que nasci do vento

Eu que não vou e não venho, eu que permaneço

Em contato com a dor do tempo, eu elemento

De ligação entre a ação e o pensamento

Eu fio invisível no espaço de todo adeus

Eu, o sem Deus!

Tenho-te no entanto em mim como um gemido

De flor; tenho-te como um amor morrido

A quem se jurou; tenho-te como uma fé

Sem dogma; tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito

Nesta sala estrangeira com lareira

E sem pé-direito.

Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra

Quando tudo passou a ser infinito e nada terra

E eu vi alfa e beta de Centauro escalarem o monte até o céu

Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz

À espera de ver surgir a Cruz do Sul

Que eu sabia, mas amanheceu…

Fonte de mel, bicho triste, pátria minha

Amada, idolatrada, salve, salve!

Que mais doce esperança acorrentada

O não poder dizer-te: aguarda…

Não tardo!

Quero rever-te, pátria minha, e para

Rever-te me esqueci de tudo

Fui cego, estropiado, surdo, mudo

Vi minha humilde morte cara a cara

Rasguei poemas, mulheres, horizontes

Fiquei simples, sem fontes.

Pátria minha… A minha pátria não é florão, nem ostenta

Lábaro não; a minha pátria é desolação

De caminhos, a minha pátria é terra sedenta

E praia branca; a minha pátria é o grande rio secular

Que bebe nuvem, come terra

E urina mar.

Mais do que a mais garrida a minha pátria tem

Uma quentura, um querer bem, um bem

Um libertas quae sera tamen

Que um dia traduzi num exame escrito:

“Liberta que serás também”

E repito!

Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa

Que brinca em teus cabelos e te alisa

Pátria minha, e perfuma o teu chão…

Que vontade me vem de adormecer-me

Entre teus doces montes, pátria minha

Atento à fome em tuas entranhas

E ao batuque em teu coração.

Não te direi o nome, pátria minha

Teu nome é pátria amada, é patriazinha

Não rima com mãe gentil

Vives em mim como uma filha, que és

Uma ilha de ternura: a Ilha

Brasil, talvez.

Agora chamarei a amiga cotovia

E pedirei que peça ao rouxinol do dia

Que peça ao sabiá

Para levar-te presto este avigrama:

“Pátria minha, saudades de quem te ama…

Vinicius de Moraes.”

Essa pátria eu desejo, venero, defendo. Da pátria bolsonarista, quero distância.

Na coluna de Ancelmo Gois (O Globo, 6/5/2020), Francisco Bosco (filho de João) escreveu sobre esse nacionalismo tosco e seu contrário, a dimensão universal da arte popular brasileira: “O Brasil oficial tem sido um país injusto e segregador. Mas há um outro Brasil, o da cultura popular, menos desigual, feito de encontros, porosidades, utopias. Nesse, Caymmi fala para Oxum que, com Silas de Oliveira, está em boa companhia. O céu abraça a terra: o Rio, a Bahia. Enquanto muitos países do mundo sofreram com as pragas do nacionalismo, aqui a nação desejou-se uma comunidade aberta, fundada na mistura. Essa utopia é o mistério brasileiro do planeta. Ela nunca se realizou, mas era o sonho desses que morreram, e de tantos outros que os sobrevivemos. A nação de Bolsonaro, contudo, é outra: é a do nacionalismo, em que alguns se julgam o povo autêntico e esmagam minorias. Tudo em nome de Deus e dos ‘cidadãos de bem’. E assim o nacionalismo vai sufocando a utopia plural da nação brasileira, o melhor sonho que já sonhamos. Acordemos para sonhá-lo novamente.”