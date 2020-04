Quarentena (15): a estratégia fascista de Bolsonaro

“Era assim que praticavam cuidadosamente o seu método: uma dose de cada vez, e depois de cada dose uma pequena pausa. Sempre só um comprimido e depois esperar um pouco para verificar se não era forte demais, se a consciência do mundo tolerava essa dose.”

De que fala esse texto? De Bolsonaro, que apoia uma manifestação em prol da ditadura e o AI-5 e, no dia seguinte, afirma que o Congresso e o Supremo devem ser mantidos abertos? Como se não houvesse contradição entre uma coisa e outra, entre o ontem e o hoje?

Não. Esse texto foi escrito quando o capitão nem era nascido. São palavras de Stefan Zweig em sua autobiografia O Tempo de Ontem (1942), que descrevem o sistema de aproximações sucessivas dos nazistas rumo à ditadura. Prossegue:

“…as doses iam sendo aumentadas cada vez mais, até fazerem sucumbir a Europa inteira. Hitler não realizou nada mais genial do que essa tática de ir experimentando devagar, aumentando cada vez mais a intensidade contra uma Europa cada vez mais fraca moral e também militarmente”.

São páginas muito vívidas. A cada passo truculento do nazistas, respondia-se por tênues pronunciamentos de protesto, muito parecidos com as pudicas notas do Congresso, do Supremo, da OAB, de políticos a cada desvario autoritário de Bolsonaro. A parte da sociedade que se opunha aos nazistas não acreditava que aquele ser medíocre representasse qualquer ameaça séria. Nem a massa de delirantes violentos que o seguia. “Temos instituições para detê-los quando forem longe demais”.

E assim foi escrita a História. De omissão em omissão, a Alemanha foi lançada na tragédia. E, com ela, o mundo. Aprendemos alguma coisa com o passado?

Como diz Carlos Drummond de Andrade em seu poema Consolo na Praia:

“À sombra do mundo errado/

Murmuraste um protesto tímido.”