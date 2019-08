‘Pacarrete’ é o grande vencedor de Gramado 2019

GRAMADO – A produção cearense Pacarrete levou oito Kikitos, incluindo os de melhor filme, direção (Allan Deberton), atriz (Marcélia Cartaxo), entre outros.

A cerimônia teve alta temperatura política, com os vencedores protestando contra o desmanche do cinema, a censura e as queimadas na Amazônia.

Houve um incidente antes de começar a cerimônia. Os artistas que faziam um ato com suas reivindicações, foram agredidos por um grupo de bolsonaristas que atirou lixo e pedras de gelo contra os manifestantes. A agressão repercutiu no interior do Palácio dos Festivais e só fez aumentar o grau de indignação da classe artística contra Bolsonaro e seus seguidores.

Boçalidade à parte, ganhou o festival quem tinha que ganhar. Além dos prêmios do júri oficial, Pacarrete levou o troféu do público. Apenas a crítica destoou e elegeu Raia 4 como seu favorito.

Leia aqui a crítica de Pacarrete e a premiação completa.

Vencedores do 47º Festival de Cinema de Gramado

Longas Brasileiros

Melhor Filme: “Pacarrete”, de Allan Deberton

Melhor Direção: Allan Deberton, “Pacarrete”

Melhor Ator: Paulo Miklos, em “O Homem Cordial”

Melhor Atriz: Marcélia Cartaxo, em “Pacarrete”

Melhor Roteiro: Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro, por “Pacarrete”

Melhor Fotografia: Edu Rabin, por “Raia 4”

Melhor Montagem: Joana Collier e Fernanda Krumel, por “Hebe”

Melhor Trilha Musical: Sascha Kratzer, por “O Homem Cordial”

Melhor Direção de Arte: Tulé Peake, por “Veneza”

Melhor Atriz Coadjuvante: Carol Castro, em “Veneza” e Soia Lira, em “Pacarrete”

Melhor Ator Coadjuvante: João Miguel, em “Pacarrete”

Melhor Desenho de Som: Rodrigo Ferrante e Cauê Custódio, por “Pacarrete”

Prêmio especial do Júri: “30 Anos Blues”

Júri da Crítica: “Raia 4”, de Emiliano Cunha

Melhor filme do Júri Popular: “Pacarrete”, de Allan Deberton

Longas estrangeiros

Melhor Filme: “El Despertar de Las Hormigas”, de Antonella Sudasassi Furnis

Melhor Direção: Juan Cáceres, por “Perro Bomba”

Melhor Ator: Fernando Arze, em “Muralla”

Melhor Atriz: Julieta Díaz, “La forma de las horas”

Melhor Roteiro: Bernardo e Rafael Antonaccio, por “En el Pozo”

Melhor Fotografia: Rafael Antonaccio, por “En el Pozo”

Prêmio especial do júri: para as meninas Isabella Moscoso e Avril Alpizar do filme “El despertar de las hormigas’, por suas excelentes atuações.

Menção Honrosa: para a direção de arte de “Dos Fridas”

Júri da Crítica: “El Despertar de Las Hormigas”, de Antonella Sudasassi Furnis

Melhor filme Júri Popular: “Perro Bomba”, de Juan Cáceres

Longas Gaúchos

Melhor filme: Raia 4, de Emiliano Cunha

Curtas Brasileiros

Melhor Filme: “Apneia”, de Carol Sakura e Walkir Fernandes

Melhor Direção: Diogo Leite, por “O Menino Pássaro”

Melhor Ator: Rômulo Braga, em “Marie”

Melhor Atriz: Cassia Damasceno, em “Mulher que Sou”

Melhor Roteiro: Renata Diniz, por “O Véu de Armani”

Melhor Fotografia: Sebastian Cantillo, por “A Ética das Hienas”

Melhor Montagem: Daniel Sena e Thiago Foresti, por “Invasão Espacial”

Melhor Trilha Musical: Carlos Gomes, em “Teoria Sobre Um Planeta Estranho”

Melhor Direção de Arte: Gutor BR, por “Sangro”

Melhor Desenho de Som: Gustavo Soesi, “Um Tempo Só”

Prêmio especial do júri: para as atrizes Divina Valéria e Wallie Ruy, em “Marie”, por nos permitirem vivenciar deslocamentos corporais inesperados e por imaginarem um futuro travesti num país que mais mata trans no mundo.

Júri da Crítica: “Marie”, de Leo Tabosa

Melhor Filme Júri Popular: “Teoria Sobre Um Planeta Estranho”, de Marco Antônio Pereira

Menção Honrosa: a Ester Amanda Schafe, de “A Pedra”, pela vigorosa interpretação e pelo talento promissor que revela.

Prêmio Aquisição Canal Brasil: “Marie”, de Leo Tabosa