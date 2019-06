Olhar de Cinema: Doc sobre Eduardo Coutinho inaugura mostra

Curitiba

Olá, só passando por aqui para avisar que já estou em Curitiba para o 8º Olhar de Cinema, que começa daqui a pouco com a exibição de Banquete Coutinho, de Josafá Veloso. É um longa sobre o mestre dos mestres do documentário brasileiro, Eduardo Coutinho. Baseia-se numa entrevista feita por Veloso dois anos antes da morte do diretor de Cabra Marcado Para Morrer e Jogo de Cena, entre outras obras-primas. Além disso, promete o release, o filme dispõe de amplo material de arquivo para dar conta da obra deste criador tão singular. Vamos ver. Amanhã falo sobre o filme.

Como todos os eventos culturais do país, também o Olhar de Cinema sofre com o desmanche imposto ao setor. Mas resiste. Não apenas mantém sua estrutura, como a amplia: serão ao todo 131 filmes ao longo desses nove dias de programação, com mostras competitivas, informativas, debates e um painel histórico de um dos mestres do cinema – o franco-chileno Raúl Ruiz, que ganha retrospectiva com algumas de suas obras-primas, como As Três Coroas do Marinheiro.

No dia-a-dia estarei por aqui, acompanhando os filmes e escrevendo neste espaço. Até mais.

Consulte a programação no site www.olhardecinema.com.br