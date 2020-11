O mexicano ‘Sanctorum’ vence o Indie 2020

O vencedor do Melhor Filme do Júri Oficial do INDIE 2020 foi o mexicano Sanctorum, segundo longa do diretor Joshua Gil.

Já tinha comentado Sanctorum num post anterior. Um trabalho sofisticado do ponto de vista visual, que escapa ao clichê brutalista por um viés poético e mesmo metafísico.

Nem por isso ameniza ao mostrar a situação trágica de populações espremidas entre narcotraficantes e um exército corrupto.

Mas não cai no ramerrão dessa temática bastante comum na filmografia do país. Inova. Não para ser moderninho ou fashion, mas para tentar novos ângulos de representação de um antigo – e trágico – problema social.

Para quem não viu, Sanctorum será reapresentado hoje, às 20h, na plataforma indiefestival.com.br. Recomendo muito.