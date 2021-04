O Festival Sesc dos melhores e um restinho do É Tudo Verdade

). Parte dos filmes exibidos possui recursos de acessibilidade, com legendas open/close caption, libras e audiodescrição, disponíveis via app MovieReading.

Começou o Festival Sesc Melhores Filmes, com produções escolhidas pelo público e pela crítica. Os vencedores foram o brasileiro Pacarrete, de Allan Deberton, e o francês Retrato de uma Jovem em Chamas, de Céline Sciamma. O festival vai até dia 5 de maio. Recomendo, entre outros títulos já disponíveis, Honeyland, Martin Eden, O Oficial e o Espião, Sertânia e Mulher Oceano. Eles estarão disponíveis on demand por 24h, uma semana ou até o término do festival, na plataforma Sesc Digital (

Finzinho do É Tudo Verdade, que termina domingo. Mas ainda dá tempo de ver alguns filmes muito bons como os brasileiros Paraíso e Edna. E também o francês História de um Olhar, sobre um famoso fotógrafo desaparecido no Camboja, em 1970. A dica especial é para o filme de encerramento, domingo, A Última Floresta, de Luis Bolognesi, sobre os yanomami e os conflitos entre indígenas e mineradores. Fica também o lembrete que, na terça-feira, dia 20, no site do festival, às 19h e 21h, serão reprisados os vencedores da mostra internacional e da brasileira. (http://www.etudoverdade.com.br/)