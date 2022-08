‘O Debate’ busca clareza de ideias como antídoto ao autoritarismo

O Debate é o filme da hora. Escrito por Guel Arraes e Jorge Furtado, e dirigido por Caio Blat, chega praticamente às vésperas da mais importante eleição presidencial após o fim da ditadura. Eleição que significa mais que escolher entre um candidato e outro, ou um plano econômico e sua alternativa, mas optar entre a civilização e a barbárie. Nada mais, nada menos.

Leia Também A arte da crítica (1). No ventre da baleia

Nesse ambiente, entra em ação a dupla de jornalistas interpretada por Débora Bloch e Paulo Betti. Marcos (Betti) é o editor do telejornal, e Paula (Bloch) a âncora do programa. Formaram um casal apaixonado, mas se separaram depois de 20 anos. Continuam a trabalhar juntos. O filme enlaça um momento dramático da história nacional com a trajetória de um relacionamento amoroso rompido. Dá liga.

Trata-se de uma obra de ficção, porém colada à palpitante realidade do momento nacional. A TV em que trabalham promove o debate final entre os dois candidatos à presidência. Não são nomeados. Nem é preciso, pois sabemos perfeitamente quem são. Nesse momento, chega à emissora o resultado de uma pesquisa de intenção de votos que, segundo Paula, pode mudar o curso da eleição. Para Marcos, os números não podem ser divulgados porque a pesquisa não havia sido registrada a tempo. Da discordância, nasce a divergência entre os dois.

Em resumo, são duas posturas conflitantes. Paula entende que não pode fugir à responsabilidade histórica e precisa divulgar a pesquisa, ainda que esta não tenha sido registrada. É mais, digamos, intervencionista. Marcos entende que seu compromisso de jornalista o impede de intervir desse modo. É legalista. Não é “neutro”, no sentido convencional, mas, como jornalista, assume compromisso com a verdade e estima que os eleitores têm o direito de chegar às suas próprias conclusões e escolher em quem votar.

Essa é a base do debate entre o editor e a âncora. Ambos, como cidadãos, são contrários ao atual presidente que busca se reeleger. Vão votar no candidato da oposição, o ex-presidente. Discordam como jornalistas. Paula é a favor de intervir no processo para salvar o país; Marcos, de ater-se à deontologia da profissão, e que “pereça o mundo”. A mulher desfia os absurdos cometidos pelo governo; o homem não discorda, mas faz o papel do advogado do diabo, tentando entender o outro lado e, sobretudo, os que votam nele, contra todas as evidências de corrupção, incompetência, desleixo, autoritarismo, etc.

Encenam um embate intelectual poderoso, em que razões e contrarrazões são expostas em diálogos rápidos e inteligentes. É possível dar razão a um e a outra, e, alternativamente, pesar argumentos e mudar de lado à medida que a troca de ideias evolui. Há quem tenha preguiça de diálogos e tenha tachado o filme de “verborrágico”. Acho fascinante, mesmo porque nossa vida é estruturada por palavras e vivemos imersos num mar de conceitos, ainda que não nos demos conta.

Afinal, a dupla de jornalistas encena o que de melhor existe na democracia, o livre embate de ideias, travado de forma civilizada, ainda que calorosa, mas de forma intelectualmente honesta. É tudo que nos falta na atualidade.

O filme é brilhante ao trazer, em sua 1h40, alguma clareza ao sumo de ideias controversas que borbulham de forma caótica em nossa sociedade nesta época de fake news, negacionismo, discursos de ódios, terraplanismo cultural e, portanto, profunda confusão mental. Fala desse momento e desse elo importante da equação democrática – a técnica, a ética e a missão do jornalismo.

Jorge Furtado já havia abordado o mesmo tema no documentário O Mercado das Notícias, usando a peça de Ben Johnson para refletir sobre o jornalismo contemporâneo e suas responsabilidades (ou falta delas).

Agora, com O Debate, e em parceria com Guel Arraes, volta ao tema. Num momento de transe político como este, o jornalismo tem uma responsabilidade ainda maior do que em tempos mais amenos. Estaria à altura da sua função social? É uma das perguntas pendentes.

Resta dizer que com esta estreia na direção, Caio Blat revela-se um cineasta já seguro. O filme flui e não deixa cair a tensão. Mérito de Blat, mas também de um texto ótimo, interpretado com brio por Paulo Betti e Débora Bloch, a dupla protagonista. É o filme de que precisávamos nesse particular momento histórico da nossa terra em transe.