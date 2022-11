Mostra de Gostoso 2022: Dose dupla na primeira noite de competição

São Miguel do Gostoso/RN – Já estou por aqui, na incrível mostra de cinema de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Chegamos ontem, Rô e eu, quase em cima da hora de ir para a mais bonita sala de cinema do mundo, aquela que existe na Praia do Maceió, com telão na areia, próxima ao mar, céu estrelado sobre nossas cabeças. E uma Lua de encher os olhos.

Ficamos dois anos sem vir a Gostoso, por causa da pandemia. Foi bom ver que a mostra continua firme, agora em sua 9ª edição. E bem prestigiada pelo poder público. Ontem, a abertura teve a presença da governadora reeleita, Fátima Bezerra (PT), uma simpatia de pessoa. É legal ver uma governante tão próxima do povo. Deve ter feito bom governo pois foi reeleita com 65% dos votos, em primeiro turno.

A parte técnica do cinema ao ar livre é de ótima qualidade. Uma tela de 12m de comprimento por 6,5m de altura, projeção com resolução de 2K e som Dolby 5.1. A gente assiste aos filmes em espreguiçadeiras. São 600 dessas poltronas dispostas na praia. Mas vem muito mais gente, que traz cadeira de casa ou se espalha pela praia. A organização calcula em cerca de 1.500 pessoas o público presente ontem na abertura da Mostra. Foi show, com direito até a banda de metais, que entreteve o público enquanto a cerimônia não começava.

Bem, depois da solenidade de abertura, tivemos o primeiro filme exibido nesta edição – o curta-metragem Arrebentação, ficção de Cristina Lima e Roberto Lima, ambos do coletivo Nós do Audiovisual, aqui mesmo, da cidade.

Em seguida, veio o primeiro longa-metragem, Marte Um, de Gabriel Martins, escolhido para representar o Brasil na corrida para o Oscar. Já escrevi sobre esse belo filme, cheio de ternura e graça quando ele passou no Festival de Gramado deste ano. Posso dizer que o povo de Gostoso curtiu bastante. E olhe que a projeção começou super atrasada, lá pelas 23h. Foi terminar por volta de 1h da madrugada, mas não vi ninguém arredar pé da praia. Todo mundo parecia acompanhar comovido a saga dessa família simples de Contagem, na qual um dos filhos, o adolescente Deivinho, sonha tornar-se astrofísico e integrar uma missão a Marte no ano 2030.

Hoje houve a sessão vespertina, na tenda montada para o festival. Dois curtas – Cordel da Vila: a Rainha Louca Contra o Escandaloso, de Gil Leal, e Manhã de Domingo, de Bruno Ribeiro – e o badalado longa Regra 34, de Júlia Murat, vencedor do Festival de Locarno, na Suíça. Esses filmes exibidos à tarde, na tenda, fazem parte da seção Panorama, não-competitiva.

Como Marte Um também não disputa troféus, a mostra competitiva para valer começa hoje, com um curta, Ela Mora Logo Ali (RO), de Fabiano Barros e Rafael Rogante, e dois longas, A Filha do Palhaço (CE), de Pedro Diógenes, e Noites Alienígenas (AC), de Sérgio Carvalho. Este último foi o grande vencedor do Festival de Gramado deste ano.

É daqui a pouco, na Praia do Maceió. Vamos lá?

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA (http://mostradecinemadegostoso.com.br

Dia 05/11 – sábado

POUSADA DOS PONTEIROS

10h30

Debate com realizadores(as)

Praia do Maceió – Tenda Panorama

15h

MOSTRA PANORAMA

Cordel da Vila: A Rainha Louca Contra o Escandaloso

Documentário/experimental, 12min, RN, 2022, LIVRE

Gil Leal

Manhã de Domingo

Ficção, 25min, RJ, 2022, 14 ANOS

Bruno Ribeiro

Regra 34

Ficção, 100min, SP, 2022, 18 ANOS

Júlia Murat

17h30

SEMINÁRIO

Encontro do setor audiovisual potiguar: O financiamento público ao audiovisual no Rio Grande do Norte

Com Mary Land de Brito, Pedro Fiuza, Ricardo André

Praia do Maceió – Sala ao ar livre

20h30

MOSTRA COMPETITIVA

Ela Mora Logo Ali

Ficção, 15min, RO, 2022, LIVRE

Fabiano Barros, Rafael Rogante

A Filha do Palhaço

Ficção, 104min, CE, 2022, 10 ANOS

Pedro Diógenes

Noites Alienígenas

Ficção, 90min, AC, 2022, 14 ANOS

Sérgio de Carvalho

Dia 06/11 – domingo

POUSADA DOS PONTEIROS

10h30

Debate com realizadores(as)

Praia do Maceió – Tenda Panorama

15h

MOSTRA PANORAMA

Tekoha

Documentário/experimental, 15min, SP, 2022, 18 ANOS

Carlos Adriano

Um Tempo para Mim

Ficção, 21min, RS, 2022, 12 ANOS

Paola Mallmann

Bem-Vindos de Novo

Documentário, 105min, SP, 2022, LIVRE

Marcos Yoshi

17h

SEMINÁRIO

Encontro com Raquel Bordin – Pixar Studios

Praia do Maceió – Sala ao ar livre

21h

MOSTRA COMPETITIVA

A Cabaça da Criação

Ficção/animação, 9min, RN, 2022, LIVRE

Gil Leal, Altemir Avilis, Ramon Bezerra

Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo

Ficção, 15min, SP, 2022, 12 ANOS

Guilherme Xavier Ribeiro

A Mãe

Ficção, 90min, SP, 2022, 14 ANOS

Cristiano Burlan

Dia 07/11 – segunda-feira

POUSADA DOS PONTEIROS

10h30

Debate com realizadores(as)

Praia do Maceió – Tenda Panorama

15h

MOSTRA PANORAMA

Castelo da Xelita

Ficção, 11min, RN, 2022, LIVRE

Lara Ovídio

Carvão

Ficção, 110min, SP, 2022, 18 ANOS

Carolina Markowicz

Praia do Maceió – Sala ao ar livre

21h

MOSTRA COLETIVO NÓS DO AUDIOVISUAL

Barraqueiros

Documentário, 15min, RN, 2022, LIVRE

Bruna Farias, Maisa Tavares

MOSTRA COMPETITIVA

Infantaria

Ficção, 24min, AL, 2022, 14 ANOS

Laís Santos Araújo

Paloma

Ficção, 100min, PE, 2022, 16 ANOS

Marcelo Gomes

Dia 08/11 – terça-feira

POUSADA DOS PONTEIROS

10h30

Debate com realizadores(as)

Praia do Maceió – Tenda

15h

MOSTRA PANORAMA

Cadê Heleny?

Documentário, 29min, SP, 2022, 18 ANOS

Esther Vital

Garotos Ingleses

Documentário, 15min, BA, 2022, 12 ANOS

Marcus Curvelo

Alan

Documentário, 92min, BA, 2022, 14 ANOS

Daniel Lisboa, Diego Lisboa

Praia do Maceió – Sala ao ar livre

21h

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO

SESSÃO ESPECIAL

Mato Seco em Chamas

Ficção, 154min, DF, 2022, 16 ANOS

Adirley Queirós, Joana Pimenta