Mostra 2020: Os filmes mais votados pelo público

Saíram os filmes mais votados pelo público. Segundo o ritual da mostra, esses 15 finalistas serão examinados pelo júri, que escolherá então o vencedor do Troféu Bandeira Paulista. O júri é formado pela montadora Cristina Amaral, pelo dramaturgo Felipe Hirsch e pela produtora Sara Silveira.

Interessante ressaltar que, entre os 15, nada menos que cinco são brasileiros: Chico rei entre Nós, Filho de Boi, Mar de Dentro, O Livro dos Prazeres e Valentina. Prova de que o cinema brasileiro está sendo renovado e com qualidade, pelo menos é o que diz o público através de sua votação. A mostra é formada por novos diretores.

Entre os estrangeiros, dos que vi gostei mais de Mosquito, um filme portuguẽs que me pareceu extraordinário. É ambientado na África, durante a Primeira Guerra Mundial, quando um jovem de 17 anos vê-se sozinho e doente em busca do seu pelotão em Moçambique. Me pareceu de uma força muito grande. Mas, claro, não posso comparar com outras obras selecionadas, e que ainda não vi.

Neste ano, os títulos mais votados pelo público foram:

17 Quadras , de Davy Rothbart | EUA

Al- Shafaq – Quando o céu se divide , de Esen Isik | Suiça

Casulo , de Leonie Krippendorff | Alemanha

Chico Rei Entre Nós , de Joyce Prado | Brasil

De volta Para Casa – Marina Abramovic e Seus Filhos , de Boris Miljkovic | Sérvia

Eyimofe (Esse é meu desejo) , de Arie Esiri e Chuko Esiri | Nigéria

Feels Good Man , de Arthur Jones | EUA

Filho de Boi , de Haroldo Borges | Brasil

Josep , de Aurel | França, Espanha e Bélgica

Mãe de Aluguel , de Jeremy Hersh | EUA

Mar de Dentro , de Dainara Toffoli | Brasil

Mosquito , de João Nuno Pinto | Portugal, Brasil e França

O Livro dos Prazeres , de Marcela Lordy | Brasil e Argentina

Problemas com a Natureza, de Illum Jacobi | Dinamarca e França

Valentina, de Cássio Pereira dos Santos | Brasil

Além do Prêmio Bandeira Paulista, a Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema, também realiza uma premiação que escolhe o melhor filme brasileiro entre os diretores estreantes e, nesta edição, a tarefa está a cargo dos jornalistas e críticos Ela Bittencourt, Francisco Carbone e Juliana Costa, que formam o júri do Prêmio Abraccine. A imprensa também concede o Prêmio da Crítica e o público escolhe seus preferidos nos gêneros ficção e documentário que levarão o troféu criado por Tomie Ohtake.