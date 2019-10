Mostra 2019: Nossas derrotas

O que restou do ano de 1968 na memória dos jovens franceses de hoje? Para responder a essa pergunta o diretor Jean- Gabriel Périot faz uma experiência interessante. Pede a um grupo de rapazes e moças secundaristas que reencene trechos de filmes famosos dos anos rebeldes, tais como A Chinesa, À bientôt, j’espère, Volta ao Trabalho nas Fábricas Wonder, Com o Sangue dos Outros e Camaradas.

São clássicos do cinema revolucionário, a começar por A Chinesa, de Godard, de 1967, tido como barômetro que previu a tempestade do ano seguinte. Os outros não ficam atrás, inclusive um trecho de A Salamandra, do suíço Alain Tanner. Não deixa de ser emocionante ver estes jovens de hoje, alunos do Liceu Romain Rolland, de Ivry-sur-Seine, darem novos rostos e gestos àquelas imagens do passado.

O resto, no entanto, é desolador. Porque, além das reencenações, o filme é feito de conversas com os jovens, para saber até que ponto entenderam o que haviam interpretado. E, neste ponto, constata-se, sem qualquer dificuldade, a perda de uma cultura política e de um impulso revolucionário ao longo de décadas.

Sim, porque política é, também, uma questão de vocabulário. E esses adolescentes franceses mostram-se incapazes de dar definições sequer aproximativas de termos como “revolução”, “capitalismo” e outros. Que estavam na ponta da língua dos seus antecessores dos anos 1960.

O crítico Jean-Michel Frodon, em artigo em seu blog na Slate define bem: “O procedimento torna sensível o terremoto que desintegrou toda uma história do pensamento, do vocabulário de descrição do mundo, todo um repertório de referências e uma gramática da ação política”.

Em que pese certa monotonia de enquadramentos e a longa repetição de perguntas, o filme é bastante esclarecedor. Num processo de conformismo e adequação, corrói-se um vocabulário e, com ele, uma determinada compreensão do mundo. Quando o ex-presidente Nicolas Sarkozy dizia que a França deveria “esquecer 1968”, proclamava não apenas a necessidade de olhar o presente, mas, mais ao fundo, uma aspiração da direita a uma sociedade domesticada e pronta a aceitar sem discutir. Talvez o trabalho já esteja feito. Mas pode ser que a História ainda reserve surpresas, como é do seu feitio.