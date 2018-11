Meu Nome É Daniel vence a 5ª Mostra de Gostoso

São Miguel do Gostoso/RN

Meu Nome é Daniel, de Daniel Gonçalves (RJ), foi o vencedor da 5ª Mostra de Cinema de Gostoso. O filme, dirigido pelo próprio protagonista, conta, de maneira bem humorada e sem qualquer autoindulgência, suas agruras com uma síndrome motora que o acompanha desde o nascimento. Emocionou o público.

E emoção, sem dúvida, foi também o fator determinante para a vitória do ótimo Guaxuma, melhor curta para o público de São Miguel do Gostoso. A animação, feita com técnicas artesanais, relata a infância da diretora Nara Normande na praia alagoana que dá título ao curta, e a perda prematura de sua melhor amiga.

Com a menção honrosa ficou Sócrates (SP), de Alex Moratto, história de um jovem de periferia cuja vida é uma dificuldade infernal. Procura emprego e não acha, o pai é um brutamontes, a mãe adoece e ele é discriminado por ser gay. Cheio de energia, o filme também tocou o público.

Este ano a novidade foi a criação de um prêmio escolhido pela imprensa presente. Ganharam o troféu (uma réplica em miniatura das charmosas cadeiras de praia em que assistimos aos filmes na Praia do Maceió) o longa Inferninho (CE), de Guto Parente e Pedro Diógenes, o curta Catadora de Gente (RS), de Mirela Kruel, e o curta do Coletivo Nós do Audiovisual Filho de Peixe, de Igor Ribeiro.

Aqui, o júri oficial é o público e tudo terminou muito bem, com a comunidade prestigiando o evento, lotando a “sala” a cada noite na praia do Maceió e participando em peso dos debates dos filmes. Um belo e enxuto festival.

Após a premiação, foi exibido o longa Ferrugem (PR), de Aly Muritiba, um caso de bullying digital que termina de modo trágico.

Abaixo, a premiação completa:

Prêmio Elo Company de distribuição

“Teoria Sobre um Planeta Estranho”

Direção: Marco Antônio Pereira



Prêmio Mistika de finalização

“P’s”

Direção: Lourival Andrade



Prêmio Imprensa – Melhor Filme do Coletivo Nós do Audiovisual

“Filho de Peixe”

Direção: Igor Ribeiro



Prêmio Imprensa – Melhor Curta-metragem

“Catadora de Gente”

Direção: Mirela Kruel



Prêmio Imprensa – Melhor Longa-metragem

“Inferninho”

Direção: Guto Parente e Pedro Diógenes



Menção Honrosa

“Sócrates”

Direção: Alex Moratto.



Melhor Curta-metragem – Júri Popular

“Guaxuma”

Direção: Nara Normande



Melhor Longa-metragem – Júri Popular

“Meu Nome é Daniel”

Direção: Daniel Gonçalves