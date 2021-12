Melhores filmes e séries de um ano confuso

Com a pandemia, minha vida virou uma bagunça. Esta lista de fim de ano é seu reflexo. Não consigo mais identificar onde vi vários dos filmes e séries que fui anotando ao longo dos dias deste interminável 2021. Nem sei se muitos deles “estrearam” para valer ou se foram vistos em premières, mostras, streaming, festivais, e entrarão, “para valer”, apenas em 2022.

Tudo é caótico, não apenas as nossas vidas. Haja vista esse final de ano, quando festivais, mostras e lançamentos montaram uns sobre os outros, adicionando uma baderna particular à bagunça generalizada em que foi transformado este pobre país.

Enfim, deixei de me preocupar com essas circunstâncias e escolhi, da lista, que tem até hoje 546 ítens, os que mais me agradaram, por um motivo ou por outro. Coloquei-os em ordem alfabética, para abolir hierarquias em ano tão confuso. A lista serve, talvez, como indicação. Ou nem isso. É possível que haja omissões. Ou inclusões injustificáveis. Tanto faz. Cada um faz a sua lista e julga a dos outros; esta é apenas a minha. Divirtam-se. E tenham um ano mais ameno, se for possível.

Brasileiros

A última floresta

Alvorada

Aqua movie

Capitu e o Capítulo

Carro Rei

Deserto Particular

Homem Onça

Lavra

Marighella

Marinheiro das Montanhas

Medusa

Os 7 prisioneiros

Os arrependidos

Piedade

Urubus

Estrangeiros

A mão de Deus. ITA

A roda do destino. JAP

A vida solitária de Antonio Ligabue. ITA

Alice e o prefeito. FRA

Ataque dos cães. EUA

Boneca Inflável. JAP

Collective. ROM

Compartimento 6. GEO

Cry Macho. EUA

Druk – a última rodada. DIN

Festival do Amor. ESP/EUA

First Cow. EUA

Ilusões perdidas. FRA

Já não estou aqui. MEX

Jogo do Poder. GRE

Josep. FRA

Má sorte no sexo ou pornô acidental. ROM

Madres paralelas. ESP

Marx pode esperar. ITA

Memória. COL

Não há mal algum. IRÃ

Não Olhe para Cima. EUA

Nomadland. EUA

O compromisso de Hazan. TUR

O mundo de Gloria. FRA

Small Axe. GBR

Unclenching the fists. RUS

Séries

As protagonistas. BRA

Berlin Babylon. ALE

Dix pour cent. 4a temporada. FRA

Dom. BRA

Incertezas críticas. BRA

Mare Easttown. EUA

Marseille. FRA

Onde Está meu coração. BRA

Os últimos dias de Gilda. BRA

Pátria. ESP

Vosso Reino. ARG