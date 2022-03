Médico de noite

Interessante este Madrugada em Paris, título brasileiro para Médecin de Nuit, literalmente “médico da noite”, ou médico noturno. Assim é Mikaël (Vincent Macaigne), que atende urgências durante a madrugada. Além disso, ocupa-se de dependentes químicos. Eventualmente, fornece a eles drogas substitutas, dentro da política de diminuição de danos. Acontece de ele ter um primo que tenta levá-lo diretamente ao tráfico de receitas de drogas mais pesadas. Mikaël é casado e a esposa reclama que ele não tem tempo para a família. Além do mais, em suas andanças noturnas, ele visita também uma namorada, um caso sério e nada trivial de relacionamento.

Com tudo isso, o nosso médico vive num frenesi que não deixará de cobrar seu preço. A estrutura do filme obedece à dinâmica dessa vida à beira do abismo. Montagem rápida, plano curtos e entrecortados, dão ao espectador aquela sensação de pânico diante de uma vida que arrasta como um rio furioso e sobre a qual não se tem controle. Gostei. Muito bom filme, em particular pela intensidade da interpretação de Vincent Macaigne. Em cartaz no cinema.

Madrugada em Paris [Médecin de nuit, França], de Elie Wajeman (Bonfilm). Gênero: drama. Elenco: Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï.