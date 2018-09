Longa mineiro Temporada vence o 51° Festival de Brasília

O longa mineiro Temporada, de André Novais Oliveira, foi o grande vencedor do Festival de Brasília. O diretor ofereceu o prêmio ã sua mãe, há pouco falecida, e que está no filme como atriz.

A premiação foi equilibrada e contemplou os melhores filmes, de fato. O vencedor mostra também a afirmação do cinema negro, um dos pontos de destaque do Festival de Brasília. Mostra também a qualidade do cinema mineiro, que vence o festival pela terceira vez.

Abaixo a premiação completa:

Longa-metragem

Temporada – melhor filme, atriz (Grace Passô), ator coadjuvante (Russão) fotografia, direção de arte

Los Silencios – direção (Beatriz Seigner)

Torre das Donzelas – Prêmio Especial do Júri

A sombra do pai – atriz coadjuvante (Luciana Paes), montagem, som

Ilha – ator (Audri Anunciação), roteiro

Bixa Travesty – trilha sonora, menção honrosa (Linn da Quebrada e Jup do Bairro)

Curta

Conte isso àqueles que dizem que fomos derrotados – melhor filme, som

Eu, Minha Mãe e Wallace – Atriz coadjuvante (Noémia Oliveira)

Mesmo com tanta agonia – Atriz (Maria Leite), Menção honrosa (Hillary), Fotografia

Reforma – Ator (Fábio Leal), roteiro

Guaxuma – Direção, direção de arte, trilha sonora

Plano controle – Ator coadjuvante (Uirá dos Reis), Montagem

Liberdade – Prêmio Especial do Júri

Mostra Brasília

Melhor longa – New Life S/A

Melhor curta – Entre Parentes

Prêmio da crítica.

Longa – Los Silencios

Curta – Mesmo com tanta agonia

Prêmio do público

Longa – Bixa Travesty

Curta – Eu, Minha Mãe e Wallace

Longa (Mostra Brasília) – O Outro Lado da Memória

Curta (Mostra Brasília) – Terras Brasileiras