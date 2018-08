Longa espanhol ‘Petra’ vence o 28º Cine Ceará

FORTALEZA – o longa espanhol Petra foi o grande vencedor do 28º Cine Ceará. Além de melhor filme, venceu em importantes categorias como direção, roteiro e ator, além do prêmio do crítica.

A premiação foi justa: de todos os longas, numa seleção de bom nível, Petra é o mais bem construído e equilibrado entre invenção e comunicação com o público.

Nova York, de Leo Tabosa, foi o melhor curta-metragem.

Abaixo, a premiação completa.

Premiados

Longa-metragem

Filme: Petra (Espanha)

Diretor: Jaime Rosales, de Petra

Roteiro: Petra

Fotografia: O Barco (Brasil)

Montagem: Diamantino (Portugal)

Som: O barco

Trilha sonora original: João Vitor Barroso, de O barco

Direção de arte: Carlos Garrido, de Cabras de merda

Atriz: Natalia Dagomezzi, de Cabras de Merda (Chile)

Ator: Juan , de Petra (Espanha)

Olhar universitário: O barco (Brasil)

Crítica (Abraccine): Petra (Espanha)

Curtas-metragens

Melhor filme: Nova York, de Leo Tabosa

Direção: Lucas Rossi, O vestido de Myriam

Roteiro: Só por Hoje (Sabrina Garcia)

Melhor produção cearense: A canção de Alice

Crítica (Abraccine): Nova York

Olhar universitário: O vestido de Myriam

Aquisição Canal Brasil: O vestido de Myriam

Troféu Samburá: O vestido de Myriam