Gramado 2019: Hebe Camargo, a rainha problemática

Há uma certa tendência de embelezamento biográfico no cinema brasileiro que recria a vida de celebridades. Tem sido assim com Simonal e Chacrinha, e é assim, agora, com este Hebe – a Estrela do Brasil, de Maurício Farias.

A estrela, você já sabe, é Hebe Camargo (1929-2012), a mais famosa apresentadora de TV do país. Hebe era conhecida tanto pela espontaneidade quanto pelas bobagens que falava em público. Uma vez recebeu em seu sofá televisivo o cirurgião sul-africano Christian Barnard, responsável pelo primeiro transplante cardíaco, e lhe perguntou se um coração artificial funcionava como “uma espécie de radinho”. Pérolas como estas podem ser garimpadas à vontade na biografia de Hebe. Mas, graças a seu carisma, essa simplicidade a aproximava das pessoas comuns e fazia parte de sua aura.

No filme, Hebe, interpretada por Andréa Beltrão, é vista enfrentando problemas com a censura quando trabalhava na TV Bandeirantes. Demite-se ao se ver obrigada a fazer o programa gravado, para que partes consideradas impróprias pudessem ser cortadas na edição. Vai para o SBT, de Silvio Santos, com a promessa de liberdade total. Na vida pessoal, é retratada aos tapas e beijos com seu marido, o empresário Lélio Ravagnani, interpretado por Marco Ricca e retratado como ciumento compulsivo. O casal mora com o filho de Hebe de outro casamento, Marcelo Capuano.

No filme, o perfil de Hebe é esculpido como o de uma lutadora contra a censura e defensora dos gays e de outras minorias. Também é paladina na denúncia da incompetência e corrupção dos políticos – o que procede, tendo sido processada por injúrias ao Congresso, processo depois retirado. Em favor do perfil traçado, deve-se reconhecer que seu longo apoio ao amigo Paulo Maluf jamais é escondido. Nem os hectolitros de uísque que costumava ingerir, em companhia de amigas, do marido ou no camarim.

Procura-se também reproduzir com fidelidade a estética rico-kitsch em que a diva se movia, ambiente típico da classe afluente paulistana. Apesar de se dizer popular e vinda da pobreza, Hebe gostava mesmo era da riqueza, brilho, roupas e penteados extravagantes e toneladas de joias penduradas pelo corpo. Era uma “rainha”, como dizia seu cabeleireiro favorito, vítima de Aids. E, como tal é retratada. Uma rainha com percalços na vida profissional e pessoal, mas ainda assim soberana e vencedora, como manda um perfil biográfico positivo. Andréa Beltrão, olhando para a câmera ao som de Fascination, nos diz isso. Tudo valeu a pena.