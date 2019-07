Gramado 2019 anuncia concorrentes e homenageados

Em coletiva de imprensa, Gramado anunciou sua line up para a edição de número 47. Segue abaixo a relação de filmes, brasileiros e estrangeiros, selecionados para as mostras competitivas, bem como os homenageados deste ano. Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, será o filme de abertura, fora de concurso. O festival se realiza de 16 a 24 de agosto, na cidade da serra gaúcha.

47º Festival de Cinema de Gramado – Filmes selecionados

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

Hebe – A estrela do Brasil – São Paulo

Direção: Maurício Farias

Sinopse: Entre o brilho da vida pública e a escuridão da dor privada, Hebe venceu a pobreza, enfrentou a pressão social, desafiou os maridos ciumentos e a ditadura militar para se tornar a mais autêntica e mais querida celebridade da história da TV brasileira.

Elenco: Andrea Beltrão, Marco Ricca, Danton Mello, Gabriel Braga Nunes, Caio Horowicz, Karine Teles, Claudia Missura, Daniel Boaventura, Danilo Grangheia.

O Homem Cordial – Distrito Federal

Direção: Iberê Carvalho

Sinopse: Na noite de retorno aos palcos de uma famosa banda de rock do anos 80, viraliza na internet um vídeo que envolve Aurélio Sá, vocalista e líder da banda, na morte de um policial militar.

Elenco: Paulo Miklos, Dandara de Morais, Thaíde, Bruno Torres, Theo Werneck, Murilo Grossi.

Pacarrete – Ceará

Direção: Allan Deberton

Sinopse: Pacarrete (Marcélia Cartaxo) é uma bailarina incomum, que vive em Russas, no interior do Ceará. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança, como presente, “para o povo”. Mas, tudo parece tão difícil… Com João Miguel, Soia Lira e Zezita Matos.

Elenco: Marcélia Cartaxo, João Miguel, Soia Lira, Zezita Matos, Samya de Lavor, Edneia Tutti Quinto, Rodger Rogério e Débora Ingrid.

Raia 4 – Rio Grande do Sul

Direção: Emiliano Cunha

Sinopse: Curta: Amanda é uma atleta de natação pré-adolescente. Silenciosa e reservada, encontra segurança em seu próprio mundo: debaixo da água, onde os segredos não podem ser ouvidos. Sem a atenção dos pais, aproxima-se de Priscila, uma colega de treino, que torna-se sua adversária.

Elenco: Brídia Moni, Kethelen Guadagnini, Fernanda Chicolet, Rafael Sieg, José Henrique Ligabue, Fernanda Carvalho Leite, Arlete Cunha.

Veneza – Rio de Janeiro

Direção: Miguel Falabella

Elenco: Carmen Maura, Dira Paes, Eduardo Moscovis, Carol Castro, Caio Manhente. Participações especiais: Georgina Barbarossa, André Mattos, Danielle Winits

Sinopse: Conhecer Veneza era o maior sonho de Gringa, uma velha cafetina cega, dona de um bordel numa cidade do interior do Brasil.

Em meio às histórias peculiares e aos muitos causos do bordel, Rita ꟷ a provável herdeira do lugar de Gringa, decide realizar o sonho daquela que toma como uma mãe. Para isso, contará com a ajuda das suas colegas do bordel e de Tonho, um atraente fornecedor que recebe sexo como remuneração de seus serviços. Juntos, planejam uma forma poética e lúdica de levar Gringa à romântica cidade italiana.

Elenco: Carmen Maura, Dira Paes, Eduardo Moscovis, Carol Castro, Caio Manhente. Participações especiais: Georgina Barbarossa, André Mattos, Danielle Winits

Vou nadar até você – São Paulo

Direção: Klaus Mitteldorf | Codireção: Luciano Patrick

Sinopse: A jovem fotógrafa Ophelia (Bruna Marquezine) acredita ter descoberto quem é seu pai e, determinada, sai de Santos, a nado, rumo a Ubatuba, onde espera encontrar o homem por quem procurou durante toda a vida. Antes de partir, envia-lhe uma carta avisando que está a caminho.

Elenco: Bruna Marquezine, Peter Ketnath e Fernando Alves Pinto Direção de Fotografia: Alexandre Ermel

30 anos blues – São Paulo

Direção: Andradina Azevedo e Dida Andrad

Sinopse: A síndrome de Peter Pan se caracteriza por um conjunto de comportamentos apresentados por adultos que não querem deixar de ser crianças.

Elenco: Andradina Azevedo, Carol Melgaço, Dida Andrade, Julia Ianina, Bruna Yamatogue, Claudia Alencar, Adriano Toloza, Fabio Penna, Danielle Rosa, Pedro Lopes, Ricardo Dantas, Bruno Perazio, Larissa Korolkovas, Juan Manuel Tellategui, Ruy Prado, Mariana Hein.

Curtas-metragens brasileiros

Teoria sobre um planeta estranho – 15’

Direção: Marco Antônio Pereira | Minas Gerais

Sinopse: Um casal acaba de se casar, mas um incidente traz outro significado para suas vidas. Uma metáfora visual sobre o amor e a morte.

Elenco: Gerson Marques, Larissa Bocchino

A pedra – 19’15”

Direção: Iuli Gerbase | Rio Grande do Sul

Sinopse: O bote de uma família emperra durante um passeio de rafting. Pietra, a filha mais nova, é obrigada a perder um pouco de sua ingenuidade.

Elenco: Felipe Kannenberg, Ester Amanda Schafer, Morgana Kretzmann, João Felipe Kowal

O balido interno – 15’

Direção: Eder Deó | Pernambuco

Sinopse: Joana, uma vendedora de ervas, tem um peculiar bicho de estimação. O bode é pivô de uma tensão entre ela e seu vizinho de barraco na feira. O Balido Interno provoca questionamentos ao retratar os limites da intolerância mascarados em suas diversas formas na sociedade.

Elenco: Luciano Torres, Glissia Paixão

Menino pássaro – 15’

Direção: Diogo Leite | São Paulo

Sinopse: Um olhar de um diretor negro para a branquitude: Gabriel se instala ao lado de uma árvore em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Clarisse acompanha atônita e inerte o tratamento dado a Gabriel, ao mesmo tempo em que leva uma vida estagnada e dependente da mãe.

Elenco: Larissa Ballarotti, Fabiano Araújo, Magali Biff, Gustavo Vinagre, Gilda Nomacce.

O véu de Amani – 14’58’’

Direção: Renata Diniz | Distrito Federal

Sinopse: Amani é uma garotinha paquistanesa que mora no Brasil. Ao mudar de casa, a menina muçulmana recebe um presente inesperado da sua nova amiga brasileira: um biquíni.

Elenco: Mariah de Andrade Praia, Érika Beatriz Santos e Eduarda Moreira.

A ética das hienas – 21’

Direção: Rodolpho de Barros | Paraíba

Sinopse: Uma fraude numa perícia de trabalho é descoberta, mas nada como um bom acordo no Brasil. Com a Justiça, com o mercado, com tudo.

Elenco: Marcélia Cartaxo, Fernando Teixeira, Servilio de Holanda, Suzy Lopes, Daniel Porpino, Tavinho Teixeira.

A mulher que sou – 15’09

Diretora: Nathália Tereza | Paraná

Sinopse: Marta quer se dar a chance de viver uma nova vida, em uma nova cidade.

Elenco: Cassia Damasceno, Renato Novaes, Talita de Paula

Sangro – 7’15”

Direção: Tiago Minamisawa, Bruno H Castro, Guto BR (codireção) | São Paulo

Sinopse: Inspirado em uma história real, “Sangro” é a confissão intima de uma pessoa que vive com HIV. Turbilhão de sentimentos. As primeiras sensações. Um filme em animação que busca desmistificar questões que sobrevivem até hoje no imaginário social em relação ao vírus.

Elenco: Caio Deroci

Um tempo só – 8’31”

Direção: Lane Alves | São Paulo

Sinopse: Um Tempo Só apresenta a vida de dois simpáticos velhinhos que levam uma vida regrada e se apropriam da tecnologia para burlar o tempo e amenizar os sentimentos de solidão.

Elenco: Gustavo Soesi, Lane Alves

E o que a gente faz agora? – 16’41”

Direção: Marina Pontes | Bahia

Sinopse: “E não há, de onde vejo, nenhuma diferença entre escrever um poema maravilhoso e me mexer na luz do sol junto ao corpo de uma mulher que amo.” Audre Lorde

Elenco: Vânia Pitanga; Luiza Mucida; Luan Jave; Jaqueline Souza

Marie – 20’

Direção: Leo Tabosa | Pernambuco

Sinopse: Mário que retorna ao sertão, depois de 15 anos, para enterrar o pai. Mário regressa para sua cidade natal, como Marie, uma mulher trans. Lá reencontra seu melhor amigo de infância, Estevão e com ele o seu passado. Com a ajuda de Estevão, Marie parte numa viagem para enterrar o seu pai no Crato.

Elenco: Rômulo Braga, Divina Valéria e Wallei Ruy

Apneia – 14’27”

Direção: Carol Sakura e Walkir Fernandes | Paraná

Sinopse: Muriel não sabia nadar, tinha tanto medo. Um medo que ecoava a distância de sua mãe e trazia à tona os pavores e monstros da infância. Mergulhada em si mesma, ela busca agora a voz e o ar que sempre lhe faltou como menina e mulher.

Elenco: Carol Sakura, Mauro Zanatta, Jaciara Rocha, Beatriz Strapasson

Amor aos vinte anos – 19’57”

Direção: Felipe Arrojo Poroger e Toti Loureiro | São Paulo

Sinopse: A vida de Pepe parece ruir quando Lena, sua namorada, muda-se para Paris em intercâmbio e deixa de responder suas mensagens. As complicações de seu longa relacionamento vêm à tona quando os pais da garota decidem convidá-lo para jantar.

Elenco: Felipe Arrojo Poroger, Danilo Grangheia, Georgette Fadel, Samya Pascotto e Paula Halker

Invasão espacial – 14’29”

Direção: Thiago Foresti | Distrito Federal

Sinopse: Eles vieram de fora, entraram na cidade e seduziram o povo. Tentaram agradar a todos, mas ninguém entendia os seus planos. A comunicação era por acenos e gestos. Aos poucos, comunidades centenárias foram retiradas do seu território para dar lugar a planos espaciais.

CURTAS-METRAGENS GAÚCHOS

A MAIOR LOCADORA DO MUNDO – 3’31’’

Direção: Matheus Mombelli | Porto Alegre

Sinopse: Enquanto praticamente todas as vídeo-locadoras fecharam suas portas, justamente a maior do mundo ainda resiste aos avanços da tecnologia. O fiel escudeiro desse enorme acervo em DVD’s e VHS’s de chama Hilton, um apaixonado por cinema – e pornografia – que não sucumbiu à era dos vídeos on-demand.

Elenco: Hilton Zilberknob

A PEDRA – 19’15”

Direção: Iuli Gerbase | Porto Alegre

Sinopse: O bote de uma família emperra durante um passeio de rafting. Pietra, a filha mais nova, é obrigada a perder um pouco de sua ingenuidade.

Elenco: Felipe Kannenberg, Ester Amanda Schafer, Morgana Kretzmann, João Felipe Kowal.

BUDAPEST_V4_FINAL2 – 14’04’’

Direção: Gabriel Motta | Porto Alegre

Sinopse: Uma catástrofe amorosa metalinguística. Ou algo do gênero.

Elenco: Gabriel Motta (voz), Luiza Moraes (voz), Andras Horvath, Orsolya Balogh

buitenlanders/estrangeiros – 5’55’’

Direção: Cassio Tolpolar | Porto Alegre

Sinopse: Separados por uma terra estranha.

Elenco: Anouk Cleven, Aimée Goulart, Hopi Chapman

Dia de mudança – 11’25’’

Direção: Boca Migotto | Porto Alegre

Sinopse: Num domingo de noite que estará para sempre na memória de muitos brasileiros, um filho e uma mãe conversam sobre suas pequenas tragédias pessoais. Um dia de muitas mudanças

Elenco: Nelson Diniz, Sandra Dani

É assim que você parece – 15’

Direção: Pedro Valadão | São Leopoldo

Sinopse: Separados por mais do que gerações, um jovem e um senhor vagam por um mundo hiperconectado, sem conseguir contato com ninguém.

Elenco: Clemente Viscaíno, Rodrigo Grings, Glória Andrades Direção de Fotografia: Lorenzo Beust

Êles – 15’

Direção: Roberto Burd | Porto Alegre

Sinopse: Gabriel veraneia em sua casa de praia enquanto seus pais passam a semana trabalhando em Porto Alegre. Após mais uma noite de bebedeira, ele acorda e percebe na movimentação dos vizinhos e curiosos, que Dona Ida, a empregada que trabalhou a vida inteira com sua família, faleceu subitamente.

Elenco: João Pedro Prates, Teca Pereira, Álvaro Rosacosta, Janaina Pelizzon, Sidnei Borba, Maria Antônia Giulian, Nadya Mendes, Daniel Tessler, Israel Silveira, Lira Alexandre, Jacqueline de Souza

Endotermia – 11’30’’

Direção: Emiliano Cunha | Porto Alegre

Sinopse: Sozinhos, irmão e irmã aguardam por aqueles que talvez nunca retornem.

Elenco: Evelyn Hoffmann, Malyck Badu

Kerexu – 20’

Direção: Denis Rodriguez e Leonardo Remor | Porto Alegre

Sinopse: Desde a coleta da argila nas margens do rio até a queima artesanal em forno e em fogo de chão, o filme acompanha o processo de produção da cerâmica tradicional no Sul do Brasil. Os conhecimentos passam pelas mãos de uma das últimas ceramistas guaranis na região, Kerexu Jera Poty.

Elenco: Kerexu Jera Poty (Antônia Garai), Kerexu (Maria Palácio Gonçalves), Kerexu (Zulma Garai), Kerexu Mirim (Mariana Benites), Kerexu Criança (Iori Garai).

Linha Travessão – 13’49’’

Direção: Douglas Roehrs | Porto Alegre

Sinopse: Ao acompanhar a avó, que foi depositar flores no túmulo do falecido marido, o jornalista Douglas Roehrs capta não apenas as lembranças de uma pessoa, mas o presente e o passado de um lugar que tem ritmo próprio. Linha Travessão é o reflexo de um Brasil de vícios, limitações e saudades.

O Carnaval de Gregor – 20’

Direção: Kiwi Bertola | Caxias do Sul

Sinopse: Após se “fantasiar” de nega maluca, Gregor passa a ser visto por todos ao seu redor como uma mulher negra. Aos poucos Gregor absorve e interioriza a nova identidade, se deparando com uma nova perspectiva. O que ele não sabe é que a noite traz muitos perigos e que a liberdade pode ter um alto preço.

Elenco: Nadya Mendes, Kayode Assis, Rafael Ritta, Bibi Rositto, Llucas Ferreira, Fred Restori, Jorge Junior, Jaqueline Souza, Cinandrea Guterres, Artur José Pinto, Claudio Benevenga, Gloria Andrades

O Menino da Terra do Sol – 18’30’’

Direção: Michel Marchetti – Bento Gonçalves

Sinopse: Baseado na vida do escritor Flavio Luis Ferrarini de Flores da Cunha, o curta conta a história de Nini, um menino tímido do interior que vive intensamente a solidão da infância e vai atras de seu sonho de ser escritor.

Elenco: João Pedro Prates, Renato Robaínna Santacaratina, Emanuele Gransnievicz, Davi Canabarro de Lima Schimitz, Gabriel Giovane Borsatto, Rafael Franskowiak, Nini Andrea Grecco e Nini Miguel Foppa.

Quero Ir para Los Angeles – 19’12’’

Direção: Juh Balhego | Porto Alegre

Sinopse: Maria é uma menina negra universitária que decide fazer sua primeira viagem internacional, o destino escolhido é Los Angeles. Entretanto, o que se revela é que o esforço próprio não é o único propulsor para o alcance desse objetivo.

Elenco: Manuela Miranda, Pâmela Manica, Bruno Cardoso e Paula Souza.

Só sei que foi assim – 7’

Direção: Giovanna Muzel | Pelotas

Sinopse: Quando Santiago, o melhor amigo de Júlia, encontra um livro falando sobre a selva e como é a vida lá, ele decide que está na hora de finalmente agir como um tigre e partir em uma jornada até a selva. Durante essa aventura eles confrontam suas inseguranças e encontram algumas das forças que possuem.

Elenco: Giovanna Muzel e Jacson Piovesan

Sonata – 17’50’’

Direção: Felipe Diniz | Porto Alegre

Sinopse Curta: Janaína é uma atriz em crise enquanto acompanha o colapso de um país. Parece não haver saída, mas ainda existe alguma coisa a ser feita.

Elenco: Janaina Kremer e Lucas Soares

Stardust – 7’17’’

Direção: P.Zaracla – Porto Alegre

Sinopse: Stardust é uma mitologia moderna, ambientada em um universo pós apocalíptico e distópico. Lana Sou, guerreira do Comando Stardust, a última resistência do bem da galáxia, foi chamada para uma missão de risco: resgatar a princesa Etera das mãos de Zorax, um poderoso vilão.

Elenco: Patrick Rigon, Fabian Gloor, Carolina Wilhelm, Alanna Pingray

Tempestade e A Janela de Papel – 13’41’’

Direção: Viviane Locatelli | Porto Alegre

Sinopse: Por dentro de Nina há uma tempestade. Sua arte e sua vida afogam-se em dúvidas. Rodrigo oferece-lhe apoio, porém, em igual medida, dor.

Elenco: Viviane Locatelli, Caio Lopes, Fernando Antunes e Sofia Trumi Hagemann

Tesourinho – 5’42’’

Direção: Bruna Dreyer Nery | Pelotas

Sinopse: Mab, quando criança, em uma cabana rústica, explora o ambiente e coloca em uma caixa de madeira itens associados a sua memória e essência.

Veraneio – 17’30’’

Direção: Nelson Diniz | Porto Alegre

Sinopse: Sob o guarda-sol de um quiosque na areia da praia, num momento íntimo familiar, um fato importante será revelado. Através de um fragmento na existência desses personagens, podemos perceber seus afetos, suas fraquezas e suas relações com a vida.

Elenco: Liane Venturella, Clemente Viscaino e Sandra Dani

Who’s That Man Inside My House? – 10’05’’

Direção: Lucas Reis | Sapucaia do Sul

Sinopse: Uma casa representa uma nação. Nicola enxerga uma entidade que habita nos cômodos da sua casa.

Elenco: João Pedro Prates e Cristian Verardi

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS

A Son of man – La maldición del tesoro de Atahualpa – Equador

Diretor: Jamaicanoproblem

Sinopse: El joven Pipe es invitado por su ermitaño padre a unirse a una búsqueda por el tesoro perdido del inca Atahualpa. Pero a medida que se adentran en la jungla, él entiende que no pueden escapar de los demonios familiares que viajan con ellos.

Elenco: Luis Felipe Fernandez-Salvador y Boloña, Lily van Ghemen, Luis Felipe Fernandez- Salvador y Campodonico.

Dos Fridas – México e Costa Rica

Direção: Ishtar Yasin

Sinopse: “Dos Fridas” é inspirado na relação entre a pintora Mexicana Frida Kahlo e sua enfermeira Costa Riquenha, Judith Ferreto – Judith cuidou de Frida nos últimos anos de sua vida. Nas suas memórias, Frida foi cuidada por Judith em sua Casa Azul localizada no México. Como um espelho, Judith foi cuidada por uma mulher na Costa Rica. No mundo interior de Judith, os devaneios, mitos, imaginação e realidade se entrelaçam.

Elenco: María de Medeiros, Ishtar Yasin, Grettel Méndez, Diana Lein.

El Despertar de las Hormigas – Costa Rica

Direção: Antonella Sudasassi Furnis

Sinopse: Isabel es una buena madre, una buena esposa, una buena nuera. Cuando su familia empieza a presionarla para que tenga otro hijo, tendrá que enfrentarse a sí misma, a su entorno y a su familia.

Elenco: Daniela Valenciano; Leynar Gómez; Isabella Moscoso; Avril Alpízar

En el pozo – Uruguai

Direção: Bernardo e Rafael Antonaccio

Sinopse: Una tarde de verano, una cantera abandonada, cuatro amigos. Un thriller interpelativo sobre violencia de género.

Elenco: Paula Silva, Augusto Gordillo, Rafael Beltrán, Luis Pazos.

La forma de las horas – Argentina

Direção: Paula de Luque

Sinopse: La crónica de un derrumbe amoroso que transcurre en 24 horas. Pero esas horas contienen infinitas dimensiones del tiempo, como en juego de cajas chinas La película podría ser mirada hacia adelante o hacia atrás, postula la idea del tiempo como espiral.Cuál de todos los tiempos es el presente real?

Elenco: Julieta Díaz; Jean Pierre Noher; Maria Paula Robles.

Muralla – Bolívia

Direção: Rodrigo Alfredo Alejandro Patiño Sanjines

Sinopse: Coco “Muralla” Rivera fue un gran guardameta en los 90s. Hoy es un chofer de minibús alcohólico, que vende una niña a una red de trata para pagar la operación su hijo enfermo. El niño muere y su fantasma atormenta al Muralla quien en busca de redención, decide recuperar a la niña.

Elenco: Fernando Arze Echalar, Pablo Echarri e Cristian Mercado

Perro Bomba – Chile

Direção: Juan Caceres

Sinopse: Um jovem imigrante haitiano que vive em Santiago do Chile verá o equilíbrio precário de sua vida interrompido após uma série de eventos inesperados que vão desencadear um profundo sentimento xenófoba na cidade.

Elenco: Steevens Benjamin, Alfredo Castro, Blanca Lewin, Gastón Salgado, Junior Valcin, Erto Pantoja, Daniel Antivilo

47º Festival de Cinema de Gramado – Homenagens

Troféu Eduardo Abelin – Carla Camurati

Carla Camurati é diretora, produtora e roteirista homenageada com o Troféu Eduardo Abelin. Sua trajetória profissional e se confunde com a renovação do audiovisual brasileiro. Em 1995 o seu primeiro longa, Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, se tornou um marco da retomada do cinema brasileiro. Em sua trajetória constam prêmios como melhor atriz nos filmes O Olho Mágico do Amor (1981), Estrela Nua (Prêmio Especial do Júri de Gramado em 1985), Cidade Oculta, Eternamente Pagu (Melhor Atriz em 1987) e Lamarca. Em 2018 começou a produção do documentário História de um Tempo Presente, que retoma a partir de imagens de arquivo o período de redemocratização do Brasil, de 1984 até os dias de hoje.

Troféu Oscarito – Lázaro Ramos

Em 2019, o Troféu Oscarito, deferência aos grandes nomes do cinema brasileiro, será entregue a Lázaro Ramos. Ator, diretor, dramaturgo, começou sua trajetória no Bando de Teatro Olodum, em Salvador. Madame Satã foi seu primeiro filme como protagonista, iniciando uma trajetória que inclui Carandiru, O Homem do Ano, O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, Cidade Baixa, Ó pai, ó e Saneamento Básico, O Filme. Atualmente ele está em fase e produção de seu primeiro longa como diretor, Medida Provisória. No teatro, recomeça a turnê a peça O Topo da Montanha, em que atua com a mulher, Taís Araújo.

Kikito de Cristal – Leonardo Sbaraglia

O homenageado com o Kikito de Cristal, que destaca nomes do cinema latino-americano, será o ator argentino Leonardo Sbaraglia, que contabiliza mais e cinquenta filmes no currículo. Dentre os filmes de estaque estão Relatos Selvagens, Plata Queimada e O Silêncio do Céu – de Melhor Filme Brasileiro pelo Júri da Crítica, Melhor desenho de Som e o Prêmio Especial do Júri de Gramado de 2016. Também integrou o elenco da série brasileira O Hipnotizador, de José Eduardo Belmonte. Na televisão, seu projeto mais recente é a série Maradona, Sueño Bendito, que deve ser lançada pela Amazon Prime Vídeo ainda neste ano. No Brasil, Sbaraglia está em cartaz no mais recente filme de Pedro Almodóvar, Dor e Glória. Entre seus projetos mais recentes no cinema estão Oríneges Secretos, de David Galán, e Wasp Network, de Olivier Assayas, inspirado no livro Os Últimos Dias da Guerra Fria, de Fernando Morais, contracenando com Wagner Moura, Penélope Cruz e Gael García Bernal.

Troféu Cidade de Gramado – Mauricio de Sousa

O Troféu Cidade de Gramado deste ano será do desenhista, cartunista, criador, roteirista, produtor, diretor e Mauricio de Sousa, o criador da Turma da Mônica, que habita o imaginário dos brasileiros há 56 anos. Desde os anos ele também produz e lança filmes e vídeos, com a Turma da Mônica se tornando a primeira série de animação brasileira com títulos como A Princesa e o Robô, Mônica e a Sereia do Rio, As Aventuras da Turma da Mônica, Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo, décimo filme baseado nos personagens das revistas em quadrinhos, com receita superior a R$ 60 milhões, além da série Cinegibi e da série de animação Mônica Toy, no canal do YouTube, que supera a marca de seis bilhões de visualizações em todo o mundo.