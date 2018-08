Gramado 2018: Em ‘Benzinho’, a vida se salva pelo afeto

GRAMADO/RS

No palco do Palácio dos Festivais, uma emocionada Karina Telles disse que faltava afeto ao Brasil atual e seu filme tratava disso. Ela falava de Benzinho, filme estrelado por ela, dirigido por seu ex-marido, Gustavo Pizzi, e no qual trabalham seus dois filhos gêmeos. É um filme adorável, com elenco docemente afinado, no qual entram bambas como Adriana Esteves, Otávio Muller e Cesar Troncoso.

Benzinho é a história de uma família tão caótica quanto unida. A mãe, Irene (Karina) sobrevive vendendo roupas numa velha Kombi, o pai sonha com vários empreendimentos que nunca dão certo e dependem da venda de uma casa de praia em Araruama. Os filhos estão sempre agitados, dos gêmeos a um irmão que toca baixo tuba na banda escolar e outro, adolescente, goleiro de handball, convidado a jogar na Alemanha. Esse é o ponto: surge a oportunidade da vida para o garoto, mas a mãe não suporta separar-se do filho. Para assinar contrato, ele precisa viajar em 20 dias para a Europa.

Ao observar (de muito perto) uma família de classe média baixa, Benzinho é muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, fala de Irene, uma mulher sobrecarregada de tarefas e que enfrenta a todas com igual coragem, porém se desgasta com isso. Curiosamente, o filme vencedor de Gramado no ano passado, Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky, tinha por protagonista uma mulher oprimida por uma multidão de tarefas (Maria Ribeiro).

Em Benzinho, trata-se também disso, mas de forma ainda mais caótica. A personagem de Maria Ribeiro era de classe média alta. A linguagem do filme seguia essa versão mais ordenada da sobrecarga feminina. Em Benzinho, o caos instala-se de maneira mais agressiva. Moram numa casa caindo aos pedaços, na qual a porta travou e só se tem acesso por uma janela. As torneiras estão sempre estourando, a comida queima no fogão, as crianças estão sempre gritando, brincando ou brigando. Além disso, Irene planeja uma reforma da casa e tem de acolher sua irmã (Adriana Esteves), agredida pelo marido viciado em drogas (Cesar Troncoso). Em meio a tudo isso, ainda consegue o diploma do 2º grau, porque aspira a um emprego estável, mesmo que pague pouco porque “é sempre um dinheirinho certo no fim do mês”. Vida brasileira.

O que faz a graça e o encanto de Benzinho é o afeto que passa por essa existência desordenada e lhe dá liga. Karine Telles brilha como essa mãezona que distribui carinho a todos e transborda de energia e alegria de viver. É comovente. Um nome para o Kikito de melhor atriz, embora o festival tenha muito a mostrar.